Prefeitura de Pancas e Governo firmam convênio para construção da Casa da Cultura Pomerana

today1 de julho de 2020 remove_red_eye33

A Prefeitura de Pancas e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), firmaram, nesta terça-feira (30), o convênio para a construção da Casa da Cultura Pomerana, que ficará no distrito de Laginha.

O termo de convênio está publicado no Diário Oficial do Estado. Serão R$ 317.287,24 investidos pelo Governo do Estado – sendo R$ 250 mil de emenda parlamentar destinada pela deputada estadual Raquel Lessa – e R$ 67.287,24 pelo município.

A obra já está com o processo licitatório em andamento e em breve começará a ser executado pela prefeitura. “O Município possui muitos descendentes de pomeranos. E a Casa da Cultura será um local para preservar a nossa cultura, valorizar os costumes, a tradição e a memória do nosso povo. Agradecemos a colaboração da deputada estadual Raquel Lessa que destinou emenda parlamentar para tornar esse projeto realidade”, destacou o prefeito Dr. Sidiclei.

Com o convênio assinado entre o município e a Secretaria de Estado da Cultura (Secult), as obras podem ser iniciadas assim que a licitação seja concluída.