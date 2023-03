Prefeitura de Piúma abre processo seletivo para assistente de sala

A prefeitura de Piúma publicou edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado para Assistente de Sala de Aula. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 23 de março, exclusivamente por meio eletrônico, através do http://www.piuma.es.gov.br/portal/selecao até o dia 28/03.

A estimativa é de 30 vagas mais cadastro reserva com uma remuneração de R$ 1.212,59. Já a carga horária de trabalho será de 25 horas semanais, podendo ser cumprida no turno matutino ou vespertino, a critério da Secretaria Municipal de Educação.

CONFIRA O EDITAL COMPLETO AQUI

foto Freepik