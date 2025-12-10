Prefeitura de Piúma e Ministério Público firmam Plano de Ação Geral para Eventos

A Prefeitura de Piúma e o Ministério Público do Espírito Santo formalizaram a assinatura do Plano de Ação Geral de Segurança, Transporte e Contingências do Município, documento estruturado para garantir que os eventos realizados na cidade ocorram com organização, responsabilidade e pleno funcionamento dos serviços públicos. A assinatura foi realizada pelo prefeito Paulo Cola e pelo promotor de Justiça responsável pela Promotoria de Justiça de Piúma, Gusthavo Ribeiro Bacellar.

O plano foi elaborado para assegurar o bem-estar da população e dos visitantes, estabelecendo diretrizes para controle de acesso, mobilidade urbana, segurança pública, fiscalização ambiental e tributária, além de orientar ações de infraestrutura e atendimento emergencial. O documento consolida uma visão integrada de atuação, visando prevenir riscos, manter a ordem e garantir que cada atividade seja realizada de maneira eficiente e sustentável.

A execução das ações será realizada de forma conjunta entre os principais órgãos de proteção e fiscalização, como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Ministério Público, Polícia Civil e as secretarias municipais de Cultura, Turismo, Fazenda, Saúde e Meio Ambiente. Essa articulação fortalece a prevenção de riscos, aprimora a organização do espaço urbano e amplia a proteção aos cidadãos.

Para o prefeito Paulo Cola, a formalização do plano reforça o compromisso da gestão com a responsabilidade na realização de eventos: “Estamos estruturando a cidade para crescer com organização e segurança, garantindo que moradores e visitantes possam aproveitar nossos eventos com tranquilidade”.

Com o novo plano, Piúma avança na qualificação da gestão de eventos, reforçando práticas responsáveis, garantindo maior segurança jurídica e ampliando a eficiência dos serviços prestados. A iniciativa demonstra o compromisso do Município em promover eventos bem estruturados, acolhedores e alinhados às necessidades da população e dos visitantes ao longo do ano.