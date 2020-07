Prefeitura de Piúma prorroga pagamento de IPTU

today14 de julho de 2020 remove_red_eye56

Devido a pandemia em decorrência do novo Coronavírus, a prefeitura de Piúma prorrogou o pagamento com desconto do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – para até o dia 31/07/20.

Com isso, é necessária a atualização de um novo boleto para que os contribuintes possam efetuar o devido pagamento.

Os novos boletos poderão ser solicitados via email: tributacao@piuma.es.gov.br , através do site oficial em SERVIÇOS ONLINE: piuma.es.gov.br ou no SETOR TRIBUTÁRIO das 12:30 às 17h.