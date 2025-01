Prefeitura de Piúma reforça regras para uso de som no verão

A Prefeitura de Piúma reforça as regras para o uso de som em vias públicas e estabelecimentos comerciais, visando garantir a tranquilidade dos moradores e a boa convivência com os visitantes.

Proibição de Som Alto em Vias Públicas

Proibição: o uso de caixas de som em vias públicas e carros de som está proibido durante o verão.

Multa: o descumprimento da norma acarretará em uma multa de R$ 2.637,60, conforme a UFMP 2025.

Apreensão de Equipamentos: além da multa, os equipamentos utilizados para emitir som serão apreendidos pelas autoridades competentes.

Música ao Vivo em Estabelecimentos Comerciais

Horário Permitido: a realização de música ao vivo em bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais é permitida até 1h da manhã.

Punições: após esse horário, o descumprimento do decreto resultará em multa e na apreensão dos equipamentos de som.

Essas medidas foram adotadas com o intuito de preservar a qualidade de vida dos moradores, além de garantir que Piúma continue sendo um destino acolhedor e agradável para os turistas. O respeito aos horários e limites de som é fundamental para evitar incômodos e manter a ordem pública.

Fiscalização Intensificada

A Prefeitura, em parceria com as autoridades competentes, intensificará a fiscalização durante o verão. Equipes estarão atentas para garantir que as normas sejam cumpridas, e infrações serão tratadas com rigor.

Denúncias

Moradores e visitantes podem colaborar denunciando irregularidades pelos seguintes canais:

Disk Denúncia: 190

Disk Silêncio: (28) 3520-6565

As denúncias são tratadas com sigilo absoluto, contribuindo para manter a paz e o bem-estar de todos na cidade.