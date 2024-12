Prefeitura de Presidente Kennedy anuncia concursos públicos

today18 de dezembro de 2024 remove_red_eye15

A Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy divulgou dois editais para concursos públicos, com oportunidades destinadas ao provimento de cargos e formação de cadastro de reserva. As vagas contemplam áreas como Guarda Civil Municipal, educação, assistência social, engenharia e controle interno, entre outras.

Concurso Público 24/2024: Guarda Civil Municipal

O Edital nº 24/2024 estabelece regras para o concurso que selecionará candidatos para o quadro da Guarda Civil Municipal.

Inscrições: de 30 de dezembro de 2024 a 10 de fevereiro de 2025.

Taxa de Inscrição: R$ 92,00.

Cargos e Vagas:

Guarda Civil Municipal Masculino: 2 vagas + Cadastro de Reserva.

Guarda Civil Municipal Feminino: 1 vaga + Cadastro de Reserva.

Remuneração: R$ 1.525,10, com escala de trabalho 24×72 horas.

Provas: Objetivas, Teste de Aptidão Física (TAF), Avaliação Psicológica, Exame Médico e Investigação Social. A prova objetiva será aplicada em 16 de março de 2025.

O edital destaca que o processo inclui etapas detalhadas, como heteroidentificação para candidatos cotistas e entrega de títulos.

Concurso Público 23/2024: Diversas Secretarias Municipais

O Edital nº 23/2024 traz oportunidades para profissionais de várias áreas.

Inscrições: de 30 de dezembro de 2024 a 10 de fevereiro de 2025.

Taxa de Inscrição: R$ 85,00 ou R$ 95,00, a depender do cargo.

Cargos e Vagas:

Contador (3 + Cadastro de Reserva)

Engenheiro Civil (1 + Cadastro de Reserva)

Professor MAMPA Séries Iniciais do Ensino Fundamental – 25 Horas (3 + Cadastro de Reserva)

Professor MAMPA Educação Infantil 25 Horas (1 + Cadastro de Reserva)

Professor MAMPA Educação Infantil – 40 horas (2 + Cadastro de Reserva)

Professor MAMPP Pedagogo (1 + Cadastro de Reserva)

Professor MAMPB Artes (1 + Cadastro de Reserva)

Professor MAMPB Ciências (1 + Cadastro de Reserva)

Professor MAMPB Educação Física (1 + Cadastro de Reserva)

Professor MAMPB Geografia (1 + Cadastro de Reserva)

Professor MAMPB Inglês (1 + Cadastro de Reserva)

Professor MAMPB Língua Portuguesa (1 + Cadastro de Reserva)

Professor MAMPB Matemática (1 + Cadastro de Reserva)

Psicólogo (Secretaria de Assistência Social) (3 + Cadastro de Reserva)

Assistente Social (Secretaria de Assistência Social) (3 + Cadastro de Reserva)

Fiscal da Receita (1 + Cadastro de Reserva)

Pedagogo (Secretaria de Assistência Social) (2 + Cadastro de Reserva)

Fiscal Administrativo de Obras e Posturas (1 + Cadastro de Reserva)

Auditor Municipal (Controladoria) (1 + Cadastro de Reserva)

A seleção incluirá etapas específicas para cada cargo, como análise de títulos e provas objetivas.

Isenção de taxa de inscrição

Candidatos interessados em solicitar a isenção da taxa de inscrição devem fazer o pedido nos dias 26 e 27 de dezembro de 2024.

Cronograma e informações adicionais

Os editais completos estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Presidente Kennedy e também no site do Instituto Nacional de Seleções, Concursos e Planejamento (Instituto Secplan). É essencial que os candidatos fiquem atentos às datas e sigam as orientações para garantir sua participação no concurso público.

Link para acesso ao site do Instituto Secplan – https://concursos.secplan.org.br/