Prefeitura de Viana abre processo seletivo com mais de 55 vagas para profissionais de saúde

today7 de março de 2023 remove_red_eye14

A prefeitura de Viana em referência ao edital 003/2023 realizará um processo seletivo com mais de 55 vagas, para seleção, contratação e cadastro de reserva de profissionais de saúde.

São vagas para técnico de enfermagem, cirurgião dentista, educador físico, nutricionista, médico do trabalho, psicólogo, entre outras, com diferentes remunerações e jornadas de trabalho.

As vagas serão preenchidas de acordo com a classificação obtida por cada candidato, através da pontuação adquirida com a apresentação dos títulos de escolaridade, cursos de qualificação profissional e tempo de serviço. Os comprovantes dos títulos informados pelos concorrentes devem, obrigatoriamente, ser anexados no ato da inscrição. A falsa informação de títulos desclassificará o candidato.

A inscrição e inserção de documentos relativa à prova de títulos será realizada a partir das 12h do dia 13/03 e estará disponível até às 18h do dia 19 de março.

Para mais informações, acesse o link: https://viana.es.gov.br/documento?tipo=1