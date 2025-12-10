Prefeitura de Vila Velha garante transição segura ao novo sistema de notas fiscais

A Secretaria de Finanças da Prefeitura de Vila Velha está se preparando para a chegada do novo modelo nacional de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e). A mudança faz parte da Reforma Tributária do Consumo, regulamentada pela Lei Complementar nº 214/2025.

Com o novo padrão, que começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2026, todas as notas fiscais de serviços emitidas em Vila Velha passarão a incluir informações sobre dois novos tributos: o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que aos poucos vão substituir os atuais tributos sobre o consumo.

Para garantir uma transição sem sobressaltos, o município decidiu manter temporariamente seu próprio sistema emissor de notas fiscais, já utilizado pelos prestadores de serviço locais. Essa estratégia vai permitir uma adaptação gradual das empresas, dos contadores e do próprio sistema da prefeitura, sem interromper emissões ou causar prejuízos à arrecadação municipal.

Durante esse período, o emissor atual também será usado para testar e ajustar a integração com o Ambiente de Dados Nacional (ADN) – a plataforma que vai concentrar as informações fiscais de todo o país e repassar os dados ao Comitê Gestor do IBS, responsável pelo controle dos novos tributos.



“A adoção do padrão nacional é um passo essencial na modernização tributária, mas precisa ser feita com planejamento e responsabilidade. Por isso, optamos por uma transição gradual, mantendo o sistema atual até que todas as condições técnicas estejam asseguradas. Nosso compromisso é garantir que essa mudança ocorra de forma segura e sem impactar a rotina das empresas e dos profissionais que dependem da emissão de notas fiscais”, explicou a secretária municipal de Finanças, Adinalva Prates.