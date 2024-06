Prefeitura de Vila Velha oferece vagas em aulas gratuitas de judô para crianças e adolescentes

today12 de junho de 2024 remove_red_eye46

A Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Vila Velha abriu vagas para mais um núcleo esportivo do projeto Campeões de Futuro, com aulas gratuitas de judô para crianças e adolescentes dos 6 aos 15 anos, na categoria feminino e masculino.

As aulas acontecem às terças e às quintas-feiras, das 8 às 9h (de 6 a 10 anos), das 9 às 10h (de 11 a 15 anos), das 14 às 15h (de 6 a 10 anos) e das 15 às 16h (de 11 a 15 anos), na Arena Tartarugão, que fica na Rua Itaperuna, nº 150, em Coqueiral de Itaparica. O projeto beneficiará 80 crianças e adolescentes, inclusive com entrega de uniforme.

Inscrição

As inscrições estão sendo realizadas na Arena Tartarugão, nos dias e horários das aulas. Para participar, os pais ou responsáveis devem preencher uma ficha no local, apresentar cópias de documentos oficiais e um comprovante de escolaridade da criança/adolescente. Em caso de dúvidas, a Secretaria de Esporte e Lazer está disponível para esclarecimentos de segunda a sexta, das 8 às 18h, pelo telefone (27) 3149-7430.

“Estamos ampliando o número de vagas porque a procura foi muito maior do que esperávamos. Mostra o quanto os pais estão acreditando, junto com a gente, na oferta do esporte como ferramenta de inclusão, socialização e de futuro. Nosso objetivo é sempre desenvolver um cidadão com valores, com oportunidades iguais, com disciplina, mas se conseguirmos lá na frente formar um Paulo Wanderley, capixaba (de formação, ele nasceu em Caicó), judoca e hoje presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, um Aurélio Miguel, primeiro medalhista de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos, aí será uma vitória a mais para nós. Desde o início da gestão estamos incentivando o esporte e fazendo a cidade se mexer, treinar, gastar energia e a nossa criançada está sendo protagonista nisso”, afirmou o prefeito Arnaldinho Borgo.

O secretário de Esporte e Lazer, Fabiano Rossato, explicou a importância da prefeitura oferecer atividade física gratuita para a população: “O esporte exerce um papel fundamental na vida das crianças e adolescente, contribuindo significativamente para a formação de valores e cidadania”, afirmou Rossato.

O coordenador dos núcleos esportivos, Andinho Almeida, ressaltou que o judô é uma arte marcial bastante conhecida pela questão da disciplina e do respeito, aspectos que serão bem trabalhados e cobrados dos alunos.

“Quando os pais matriculam os filhos em algum esporte, procuram atividades que proporcionem momentos agradáveis aos pequenos, mas que também gerem benefícios para eles”, enfatizou Andinho.

Serviço:

Aulas gratuitas de judô

Dias: terças e quintas-feiras

Inscrição: nos dias e local das aulas

Horários: das 8 às 9h (de 6 a 10 anos), das 9 às 10h (de 11 a 15 anos), das 14 às 15h (de 6 a 10 anos) e das 15 às 16h (de 11 a 15 anos)

Local: Arena Tartarugão – Rua Itaperuna, nº 150, Coqueiral de Itaparica

Informações: (27) 3149-7430