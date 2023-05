Prefeitura distribui alimentos a moradores e entidades cadastradas em Cariacica

Produtos como banana, aipim, coco seco, acerola, abacate, batata doce, mexerica, feijão, abóbora, laranja e biscoitos foram distribuídos no Banco de Alimentos Josué de Castro a famílias e entidades cadastradas, numa parceria entre as secretarias municipais de Assistência Social (Semas) e Agricultura e Pesca (Semap).

A compra dos alimentos foi articulada pela Semap. “Foram 12 toneladas de alimentos comprados diretamente de produtores da agricultura familiar de Cariacica pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que conta com recursos vindos do Governo Federal”, explicou o secretário de Agricultura e Pesca Nilson Teixeira.

Uma das beneficiadas é a dona de casa Tereza Almeida, 65 anos. Moradora do bairro Operário, ela contou com a ajuda do irmão, o pedreiro Paulo da Silva, para conseguir levar os alimentos para sua residência. “Essa quantidade vai durar umas duas semanas lá em casa”, disse ela.

O soldador Wales Zanote, 25 anos, achou a iniciativa excelente para ajudar a manter as contas de casa em dia. “Com o dinheiro que eu vou economizar recebendo a cesta, eu consigo pagar contas como as de energia e de água”.

“Ficamos felizes em atender a famílias em situação de vulnerabilidade social e de insegurança alimentar”, salientou Danyelle Lirio, secretária de Assistência Social.

foto Silviomar Falcão