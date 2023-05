Prefeitura realiza ações de monitoramento de aves marinhas em ilhas de Marataízes

today25 de maio de 2023 remove_red_eye99

A prefeitura de Marataízes iniciou atividades de monitoramento das diversas ilhas que pertencem ao litoral do município. A ação contou com a presença de técnicos das secretarias Municipais de Pesca e Aquicultura, e Meio Ambiente, que realizaram a ação de observação com o apoio de um drone e com binóculo profissional, acompanhando a movimentação das aves e o comportamento das mesmas.

“Estamos realizando diariamente esse trabalho de observação e monitoramento, mantendo o diálogo com outros municípios, com o governo do estado, a participação de diversas outras entidades, através de um grupo de trabalho onde as experiências são compartilhadas, originando novas orientações e diretrizes para prosseguirmos atuando”, afirmou Eliseu Machado, secretário Municipal de Pesca e Aquicultura.

Diante da confirmação de casos do vírus da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade – H5N1 (IAAP), as autoridades orientam que ao encontrar qualquer ave (marinha, doméstica, silvestre/exótica) morta ou com algum dos seguintes sintomas: dificuldade respiratória, secreção nasal/ocular, falta de coordenação motora, espirro) notifique imediatamente aos setores responsáveis.