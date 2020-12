Prefeitura repassa carro para ONG de Piúma

A prefeitura de Piúma, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, repassou um carro para a Organização Não Governamental (ONG) “Projeto Alfa”. O veículo foi comprado através de uma emenda parlamentar, com recurso federal do Ministério da Cidadania.

Sendo assim, a destinação desse recurso foi aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Com isso, a secretaria fez o processo licitatório e foi assinado o termo de doação do carro da marca Chevrolet Spin (com sete lugares), no valor médio de quase R$ 100 mil para a realização dos trabalhos do Projeto Alfa.

Além do carro, a Secretaria Municipal de Assistência Social também vai entregar, até dia 30 de dezembro, vários colchões que também servirão para proporcionar mais conforto as pessoas atendidas pelo Projeto Alfa.