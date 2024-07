Premiação do SUS rende equipamento hospitalar novo para Anchieta

today4 de julho de 2024 remove_red_eye103

A Prefeitura de Anchieta foi premiada com um novo equipamento para exames de eletrocardiograma, juntamente com uma plataforma de acesso com notebook. Com a premiação, o Sistema Único de Saúde (SUS) planeja qualificar o atendimento nos hospitais e nas urgências cardiovasculares. O eletrocardiógrafo (ECG) está sendo instalado no Pronto Atendimento (PA).

O aparelho ECG chegou na sexta-feira (28), enviado pelo Instituto do Coração, por meio do Projeto de Apoio à Implementação das Boas Práticas na Atenção à Cardiologia e Urgências Cardiovasculares, mantido pelo SUS e conduzido de maneira colaborativa entre o Hospital do Coração (Hcor) e a Beneficência Portuguesa de São Paulo.

O próximo passo será a capacitação dos profissionais no manuseio do ECG para implementar as diretrizes assistenciais e de manejo clínico seguro a pacientes com doenças cardiovasculares.