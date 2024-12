Deputado Marcelo Santos é eleito vice de Colegiado de Presidentes na Unale

today5 de dezembro de 2024 remove_red_eye34

Votação foi nesta quinta (05), durante conferência da entidade; deputado capixaba assumirá a presidência do grupo no segundo semestre de 2025

O presidente Marcelo Santos (União) foi eleito, nesta quinta-feira (5), vice-presidente do Colegiado de Presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil. A votação ocorreu durante a 27ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), que está sendo realizada no Rio de Janeiro. Para a presidência do colegiado foi eleito o chefe do legislativo goiano, deputado Bruno Peixoto (União).

O colegiado desativado desde 2020 e agora restituído é formado pelos presidentes das 14 casas legislativas estaduais filiadas à Unale. A votação foi unânime e vale destacar que a diretoria do colégio irá se alternar após seis meses, com o parlamentar goiano assumindo a vice-presidência e o deputado Marcelo Santos sendo alçado à presidência.

“Bom, primeiro quero destacar a integração que vai promover a reinstalação desse colegiado de presidentes das assembleias brasileiras, um colegiado importante que representa efetivamente os estados, já que a casa legislativa é que representa o conjunto da sociedade, e no caso nos estados representa o Brasil”, destacou o presidente da Ales.

Na ocasião, ele assumiu o compromisso de enfrentar os desafios que as Casas Legislativas enfrentam, reforçando a importância da parceria com os parlamentares brasileiros, para fortalecer as relações institucionais e encaminhar soluções concretas ao Congresso Nacional.

“Essa representação tem uma pauta muito importante, defender os interesses de quem de verdade é o protagonista, que são as casas legislativas, que é quem vota orçamento, é quem garante investimento em todas as áreas e vamos discutir temas comuns do que as assembleias brasileiras estão passando, de que forma nós podemos unificar, por exemplo, temas que são sensíveis às casas legislativas e aos parlamentares”, afirmou Marcelo Santos.

“O fortalecimento das casas significa fortalecimento dos parlamentares. Quero destacar aqui o deputado Bruno, que é o presidente da nossa Assembleia do Goiás (…) Estou muito honrado em ser o vice-presidente nesse primeiro semestre. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo é a Assembleia mais transparente do Brasil, eleita pela Atricon, que são os membros dos Tribunais de Contas brasileiros, e a Assembleia do Goiás é a segunda, são as Assembleias mais transparentes do Brasil”, complementou.

“Nós fizemos ali uma grande parceria, onde ele vai exercer a presidência por um período de seis meses, e logo em seguida eu também assumirei. Destacar também a participação do colegiado do Estado de Minas Gerais, que vai secretariar, e nós teremos aí uma condição de fazer uma gestão compartilhada, não só Goiás, Espírito Santo e Minas Gerais, mas com os demais Estados da Federação”, finalizou o chefe do Legislativo capixaba.

O recém-eleito presidente do colegiado, deputado Bruno Peixoto, elogiou o trabalho desenvolvido pelo parlamento capixaba. “Eu fico muito feliz de assumir no primeiro semestre a presidência do colegiado de presidentes de Assembleia Legislativa. O segundo semestre será o nosso presidente Marcelo, do Espírito Santo, que faz um trabalho excepcional e diga-se, hoje a Assembleia do Estado de Goiás é a segunda colocada no país em transparência com o gasto do recurso público, a primeira é a do Espírito Santo”, ressaltou o parlamentar.

“São várias ações promovidas pelo presidente Marcelo que nós queremos levar para as outras assembleias (…) Inclusive, levando para a Câmara Federal, para o Senado Federal, promovendo debates, fortalecendo o Legislativo Estadual, debatendo, seja com o STF, com o STJ, com o Senado, com a Câmara, enfim. Juntos, os deputados e deputadas estaduais, queremos promover mudanças que oportunizem melhorar a qualidade de vida da população dos nossos estados”, concluiu Bruno Peixoto.

fonte ALES

foto Ana Júlia Salles