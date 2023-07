Presidente da ALES, deputado Marcelo Santos, garante aprovação da LDO

Nesta segunda-feira (03), durante uma sessão plenária na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais aprovaram por unanimidade o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o próximo ano. A votação bem-sucedida é mais um exemplo da atuação destacada do presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos, na condução de matérias importantes para o estado do Espírito Santo.

“A LDO desempenha um papel fundamental no planejamento financeiro do Estado, pois define as metas e prioridades da administração pública, além de estabelecer as bases para a elaboração do Orçamento anual. Portanto, sua aprovação hoje em plenário, é essencial para que o governo possa prosseguir com suas atividades e atender às demandas da população”, ressaltou Marcelo Santos.

O presidente da Assembleia Legislativa é conhecido por sua habilidade de liderança, tem coordenado uma assembleia plural, mobilizando os parlamentares a votar matérias que são de interesse direto da população e que garantem o crescimento e o desenvolvimento do Espírito Santo. Sua capacidade de articular consensos e buscar soluções é evidente em todas as discussões e votações que ocorrem na Casa legislativa.

A assembleia plural e engajada, sob a liderança de Marcelo Santos, tem demonstrado um compromisso genuíno com o desenvolvimento do Espírito Santo. O presidente tem sido um elo entre os parlamentares, buscando o diálogo e a construção de consensos, a fim de alcançar resultados positivos para a população.

Conforme a legislação em vigor, o projeto da LDO deve ser devolvido ao governo para análise até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, previsto para o próximo dia 17. Caso contrário, a Assembleia Legislativa não poderá interromper os trabalhos e iniciar o recesso parlamentar.

Com a aprovação da LDO, o governo do Estado terá um direcionamento claro para a elaboração do Orçamento de 2024. Isso possibilitará a definição de políticas públicas mais eficientes e o cumprimento das metas estabelecidas, resultando em benefícios diretos para a população nas áreas de saúde, educação, segurança e infraestrutura.

por Nety Façanha (assessora de imprensa do deputado Marcelo Santos)

foto Ellen Campanharo