Presidente da Ales visita obras do complexo esportivo de Sooretama

today30 de junho de 2023 remove_red_eye66

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), deputado estadual Marcelo Santos, acompanhado do prefeito Alessandro Broedel, visitou as obras do aguardado complexo esportivo de Sooretama. O projeto, está se tornando uma realidade graças ao empenho do mandato do presidente e da parceria com o prefeito e o governo do estado, e representa um marco importante para a comunidade, que vê seu município em constante crescimento e desenvolvimento.

“A construção do complexo esportivo representa mais do que a materialização de um sonho da comunidade. Ela simboliza o compromisso em proporcionar à cidade a geração de empregos, renda e desenvolvimento sustentável. A melhoria na qualidade de vida dos moradores é uma prioridade, e o complexo esportivo vai se tornar um espaço propício para a prática de atividades físicas, eventos esportivos e lazer”, afirmou Marcelo Santos.

O presidente da Ales reforçou o compromisso em continuar contribuindo para o progresso da comunidade e destacou a importância da união de esforços para construir um Espírito Santo cada vez mais próspero e inclusivo. A visita às obras do complexo esportivo de Sooretama é um exemplo concreto desse trabalho conjunto em prol do desenvolvimento da região.

fotos Bruno Fritz