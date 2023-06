Presidente da Assembleia visita obras da orla e contorno de Piúma

today29 de junho de 2023 remove_red_eye40

Além de visitar obras, Marcelo Santos, ao lado do governador Renato Casagrande e colegas parlamentares, fez entregas e assinou ordens de serviço importantes na cidade

Na manhã desta quinta-feira, 29, o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado estadual Marcelo Santos, acompanhado pelo governador Renato Casagrande e pelo prefeito Paulo Cola, esteve presente no município de Piúma visitando as obras da nova orla e do contorno e também para realizar a entrega de obras de grande importância para a cidade.

O deputado Marcelo Santos sempre demonstrou comprometimento com os interesses de Piúma. Em 2018, o parlamentar realizou uma visita técnica à orla de Piúma, que estava sendo destruída pela força do mar.

“Após tantos sonhos frustrados, corremos atrás dos recursos junto ao governo do Estado, dialogamos com a comunidade e trouxemos representantes do governo para que vissem de perto a realidade da cidade. Hoje, é com muito orgulho e alegria que testemunho a reconstrução da nova orla, uma conquista que transforma a cidade para melhor. Estou extremamente feliz por fazer parte dessa história”, afirmou o deputado Marcelo Santos.

A visita marcou o avanço das obras estruturantes em Piúma, impulsionadas por uma parceria entre a Assembleia Legislativa, o governo do estado e a administração municipal liderada pelo prefeito Paulo Cola.

Durante o evento foi assinada a ordem de serviço para a reconstrução da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Filomena Quitiba, uma obra de grande relevância orçada em R$ 13 milhões. Além disso, foi anunciada a construção de um campo de futebol, atendendo a uma demanda da comunidade local. Também foram entregues as obras de saneamento, fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos moradores.

Piúma está passando por uma verdadeira transformação. As obras do contorno e da orla da cidade estão avançando rapidamente, o que deixou o deputado Marcelo Santos bastante satisfeito. “Esses investimentos significativos têm contribuído para tornar Piúma ainda mais atrativa e preparada para receber tanto moradores quanto turistas. A união de esforços entre a Assembleia Legislativa, o governo do estado e o prefeito Paulo Cola está construindo uma Piúma próspera, repleta de oportunidades e com um futuro promissor”, afirmou ele.

fotos Bruno Fritz