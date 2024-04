Primeira pesquisa em Linhares mostra Lucas Scaramussa à frente do atual prefeito

today24 de abril de 2024 remove_red_eye21

Levantamento realizado entre os dias 18 e 19 de abril ouviu moradores de 24 bairros do município

A primeira pesquisa eleitoral registrada para a disputa à prefeitura de Linhares, divulgada nesta quarta-feira (24), traz o deputado estadual Lucas Scaramussa (Podemos) na liderança, com 42,57% das intenções de votos em um confronto direto contra o atual prefeito Bruno Marianelli (Republicanos), com 25,57%.

Este é o cenário mais provável de candidatos ao pleito no próximo dia 06 de outubro, já que José Carlos Elias (Solidariedade), terceiro colocado na pesquisa, encontra-se com os direitos políticos suspensos, estando impedido de concorrer nestas eleições, conforme Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Já Maurinho Rossoni, do PL, não superou a casa dos 5%.

As entrevistas ocorreram presencialmente em 24 bairros, entre os dias 18 e 19 de abril. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95% (se 100 pesquisas fossem realizadas, 95 apresentariam os mesmos resultados dentro da margem de erro). O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral com o número ES-03246/2024.

O Instituto de Pesquisas Perfil também apresentou um cenário estimulado com a participação dos quatro principais candidatos, em que o deputado estadual Lucas Scaramussa alcança 29,23%, com Marianelli em segundo (22,21%), Elias em terceiro (17,05%) e Rossoni na quarta posição, com 4,44%.

Ainda de acordo com o levantamento, 20,09% dos entrevistados afirmaram que “jamais votariam” em Bruno Marianelli, ante 8,03% para Lucas Scaramussa, 13,34% para Maurinho Rossoni e 20,37% para José Carlos Elias.