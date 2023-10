VIANA: inscrições para vaga de motorista iniciam a partir do dia 16 de outubro

4 de outubro de 2023

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site da prefeitura de Viana, a partir do dia 16 de outubro, às 12h, até às 18h do dia 22 de outubro.

Confira às vagas

· Condutor de veículos de Transporte de Passageiros e Cargas;

· Condutor de Veículos Automotor de Emergência;

· Condutor de Ônibus Escolar.

Após as inscrições os candidatos deverão entregar as cópias dos títulos, diplomas, certificados de escolaridade, Cursos de Qualificação Profissional e os documentos de experiência profissional informados no momento da inscrição.

As entregas destes documentos citados deverão ser realizadas a partir de 17 de outubro até 17h do dia 23 de outubro, na Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, situada à Avenida Florentino Ávidos, nº 01, Viana Sede, 5º Andar do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Viana.