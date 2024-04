Procon de Vila Velha alerta para “golpe da indenização de R$ 30 mil do Serasa”

Seguem circulando na internet publicações enganosas que prometem indenizações do Serasa no valor de até R$ 30 mil, em favor de consumidores cujos dados pessoais referentes a seus cadastros no órgão foram vazados. Mas na verdade, estas publicações são parte de uma grande fraude orquestrada por golpistas que criaram mais de 5.400 anúncios em redes sociais, direcionando os usuários para sites falsos idênticos ao do Serasa.

Os anúncios começaram a ser divulgados em janeiro deste ano, mas se multiplicaram em fevereiro e continuam sendo propagadas. As publicações enganosas na internet afirmam que o Ministério Público Federal (MPF) obrigou o Serasa a pagar essas indenizações como medida compensatória pelo vazamento de dados.

Com o objetivo de tornar os anúncios mais verossímeis e convincentes, os golpistas utilizam a gravação do trecho de um programa jornalístico da CNN, com a voz do apresentador digitalmente alterada, para atrair a atenção dos internautas e divulgar informações falsas.

Muitos relatam receber ligações solicitando não apenas o pagamento de uma taxa para ter direito à esta indenização, como também o fornecimento de dados pessoais para a confirmação e validação do cadastro.

O Superintendente do Procon de Vila Velha, George Alves, esclarece que o MPF realmente entrou com uma ação na Justiça, visando obrigar o Serasa a indenizar 223 milhões de brasileiros por vazamento de dados. Mas segundo ele, o processo segue tramitando e ainda não houve nenhuma decisão judicial sobre o caso.

“Temos que alertar a população para os riscos desse tipo de fraude na internet porque os golpistas continuam fazendo mais e mais vítimas a cada dia. Nossa orientação aos consumidores é que atuem com muita cautela diante de ofertas tentadoras que surgem na internet. Nunca forneçam dados pessoais por telefone e verifiquem sempre a autenticidade das informações”, ressalta George Alves.

O Superintendente do Procon de Vila Velha elenca, abaixo, várias dicas importantes para os consumidores. Confira:

– Desconfie de ofertas muito atrativas ou com preços abaixo do mercado.

– Cheque a confiabilidade dos sites e dos fornecedores, analisando avaliações dos clientes e a reputação dos portais. Para fazer isso com segurança, utilize sites como “https://www.siteconfiavel.com.br” e “https://www.reclameaqui.com.br/detector-site-confiavel/”.

– Verifique a autenticidade das ofertas, buscando sempre o nome da loja ou do produto, na internet.

– Use métodos de pagamento seguros, como cartão de crédito ou plataformas reconhecidas, e evite pagamentos por cartões-presente ou transferências bancárias.

– Procure ajuda em caso de dúvida e denuncie tentativas de fraude ao Procon.

– Garanta maior segurança nas transações online e mantenha-se alerta, pois os golpistas se aproveitam de situações como esta para ludibriar os consumidores mais desatentos.