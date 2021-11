Procon-ES apoiou mutirão em Guarapari com negociação de dívidas

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) participou e apoiou o 3º Mutirão de Negociação de Dívidas, promovido pela Prefeitura de Guarapari, por meio do Procon Municipal. Durante o mutirão, o Procon-ES reforçou a equipe de atendimento, inclusive levando um especialista em cálculo para auxiliar os consumidores com a negociação de dívidas.

O evento, que aconteceu da última terça-feira (09) até sexta-feira (12), realizou 806 atendimentos por instituições bancárias, financeiras, empresas de telefonia fixa e móvel, além de companhias de serviços de energia elétrica, água e esgoto. No mutirão, foram negociados R$ 941.706,85, gerando uma economia de R$ 585,166,84, representando uma redução média de 54,07% no valor da dívida.

Segundo o diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, esse evento de recuperação de crédito é um esforço conjunto dos setores público e privado para oferecer melhores oportunidades de negociação para os consumidores. “Um dos principais objetivos do mutirão é limpar o nome e equilibrar a vida financeira do consumidor, para que ele volte ao mercado de consumo”, acrescentou.

Para o coordenador do Procon de Guarapari, Ewerton Pereira de Jesus Maximino, o mutirão foi uma ótima oportunidade para que os cidadãos guaraparienses pudessem organizar as pendências financeiras. “Com isso, todos ganham, consumidores e fornecedores, contribuindo com a economia da cidade”, ressaltou.

Negociação

Consumidores de todo o Estado podem negociar dívidas na sede do Procon-ES, que está localizada na Avenida Jerônimo Monteiro, 935, Centro, Vitória. Por se tratar de um atendimento complexo e personalizado, e, devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), os atendimentos estão limitados para evitar aglomeração. De segunda-feira a sexta-feira, estão sendo distribuídas para o atendimento de cálculo e negociação de dívidas 05 (cinco) senhas, das 9 às 11h, e 05 (cinco) senhas, das 13 às 15h.

É importante que o consumidor seja o titular da dívida e apresente documentos pessoais, como CPF e RG, e também os documentos que comprovem a relação de consumo, como, extratos bancários, contracheque, contrato, faturas, entre outros.