​Procon Vila Velha apresenta dicas para compras seguras no Natal

today18 de dezembro de 2023 remove_red_eye57

Estamos no período mais movimentado do ano, especialmente para as vendas no comércio. O Natal, que é a data que mais agita o varejo em ruas, lojas e shoppings, se posiciona como a segunda melhor época para o comércio online (e-commerce), perdendo apenas para a Black Friday. Contudo, se essa fase é propícia para boas aquisições, é igualmente crucial que os consumidores comprem de maneira consciente e segura.

Nesse sentido, o Procon de Vila Velha oferece orientações fundamentais aos consumidores durante esse período de compras. Seja qual for a escolha, desde uma pequena lembrança até um presente de maior custo, o Procon se empenha em auxiliar a população da cidade para evitar escolhas equivocadas.

O superintendente do Procon Vila Velha, George Alves, enfatiza: “Antes de adquirir os presentes de Natal, é fundamental considerar o perfil dos presenteados e a disponibilidade financeira, pois uma compra consciente não só proporciona uma celebração mais agradável, como também evita possíveis problemas indesejados”.

Seguem, abaixo, algumas dicas:

Pesquise os preços: A internet pode ser uma aliada para comparar preços, mas é essencial não se basear apenas no custo. A relação entre preço e qualidade do produto deve ser ponderada.

Evite compras de última hora: Para evitar frustrações com a entrega fora do prazo, é aconselhável realizar as compras com antecedência e verificar as datas de entrega.

Pense bem antes de parcelar: Comparar preços à vista e a prazo é fundamental. O valor reduzido das parcelas pode parecer vantajoso, porém é preciso considerar as finanças a longo prazo e a capacidade de lidar com possíveis dívidas.

Exija o menor preço em caso de diferença: Todas as informações ou publicidades devem ser respeitadas pelo fornecedor, incluindo o preço anunciado. Se a empresa promete igualar o preço da concorrência, é necessário que isso seja aplicado se houver diferença nos valores apresentados.

Confira a política de trocas nas lojas físicas: As lojas físicas não são obrigadas a trocar produtos por motivos como tamanho inadequado ou desagrado do presenteado. Portanto, é importante verificar a política de trocas antes da compra.

Fique atento aos produtos em promoção: Itens vendidos em condições promocionais podem estar danificados ou apresentar pequenos defeitos, especialmente os que estão em exposição. Solicite que o estado geral do produto seja especificado na nota fiscal e verifique as condições para troca.

Verifique se o brinquedo é adequado e seguro para a criança: Ao adquirir brinquedos, leve em consideração a preferência, idade e restrições da criança, além de avaliar a qualidade e segurança do produto. As lojas devem ter amostras disponíveis para que os consumidores possam examinar antes de comprar.

Atenção com as compras online: Ao comprar pela internet, atente-se à confiabilidade do site, conheça o fornecedor, desconfie de preços muito abaixo do mercado e leia avaliações de outros consumidores. Lembre-se do direito de arrependimento, válido por 7 dias.

Pesquise sobre o fornecedor: Busque informações sobre o fornecedor, incluindo endereço, atividades realizadas e meios de comunicação. Evite transações com perfis que não possuam CNPJ ou dados suspeitos. Baixe aplicativos somente de lojas oficiais.

Previna fraudes: Guarde informações sobre ofertas, evite clicar em links suspeitos e, em caso de dúvidas, busque auxílio de familiares ou amigos para não cair em golpes via WhatsApp, redes sociais ou e-mails.

foto Pixabay