Procon Vitória encontra diferenças de preços de até 351% entre supermercados

today16 de outubro de 2023 remove_red_eye47

A pesquisa de preços de itens de primeira necessidade, realizada todos os meses pelo Procon Vitória, surpreendeu neste mês de outubro ao apontar recordes de variações para produtos idênticos nos supermercados. Os destaques foram três alimentos largamente consumidos: a banana prata (kg), com diferença de 351,76% entre o estabelecimento com o menor preço e o mais caro; a cebola (kg), com 140,80%; e a laranja pera (kg), com 136,92%.

O levantamento considera 65 itens entre alimentos, higiene pessoal e limpeza doméstica e foi realizado entre os dias 5 e 9 deste mês e envolveu nove estabelecimentos de diferentes regiões de Vitória. Outros 12 itens apresentaram variações acima de 100%, ou seja, mais do que o dobro do preço de uma loja para outra:

– Mortadela: 134%

– Suco de frutas: 108%

– Toalhinhas umedecidas: 106%

– Sabonete: 105%

– Esponja de cozinha: 104%

– Pão; cenoura; mamão; alho; desodorante feminino; desodorante masculino e sabão: 100%

A pesquisa trouxe uma boa notícia para quem compara preços e compra o mais barato: neste mês, a lista de produtos comprometeu 48,88% do salário-mínimo (de R$ 1.320,00), um gasto inferior ao do mês passado, quando a cesta comprometeu 50,57% da remuneração mínima brasileira. Se comparada com o mês de julho, quando o total de itens de menor preço representou uma compra no valor de R$ 736,85, o mês de outubro vai pesar menos na conta das famílias: a soma de todos os 65 itens resultou em R$ 645,24, uma economia de R$ 91,61.

A finalidade da pesquisa, realizada desde 2019, é oferecer ao consumidor uma referência no momento da realização de sua compra. Os preços referem-se aos encontrados no período da coleta de dados e estão sujeitos a alterações como descontos, reajustes, programas de fidelização, entre outros. Destaca-se que lojas da mesma rede podem praticar preços divergentes.

Confira a pesquisa na íntegra nas tabelas abaixo:

