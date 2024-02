Produção de curta-metragem seleciona homem com 70 anos ou mais para atuar em filme

28 de fevereiro de 2024

A Associação Sociedade Cultura e Arte (Soca Brasil), em parceria com a Cia Poéticas da Cena Contemporânea, abriu inscrições para seleção de ator para o curta-metragem “Pai Fotógrafo”. É necessário ser homem com 70 anos ou mais para participar das audições, que acontecem na próxima segunda-feira (04), a partir das 14h, na Casa da Música Sônia Cabral, Centro de Vitória.

Os interessados devem se inscrever enviando mensagem para o WhatsApp (27) 99609-8181. A participação é aberta a toda e qualquer pessoa com o perfil desejado, sem exigência de experiência com atuação. O ator selecionado passará por todo o processo de preparação cênica e por uma introdução à linguagem do cinema, até chegar à etapa de ensaios e, enfim, de filmagens.

A produção do curta-metragem é da Associação Sociedade Cultura e Arte (Soca Brasil), em parceria com a Cia Poéticas da Cena Contemporânea, coletivo artístico responsável por trabalhos em diversas áreas, como cinema, vídeo, fotografia e teatro, com foco na inclusão.

O protagonista será vivido por Manoel Peçanha, radialista, músico e fotógrafo cego, que agora estreia como ator em uma produção cinematográfica. Ele já participou de outros projetos da Soca Brasil – Escola de Fotógrafos Cegos, Orquestra Brasileira de Cantores Cegos e Cena Diversa.

“Pai Fotógrafo” conta com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio de edital municipal da Secretaria de Turismo e Cultura de Vila Velha. A expectativa é de que sejam realizadas exibições do curta-metragem abertas ao público em Vitória e Vila Velha, ainda neste ano.

Sinopse

A narrativa de “Pai Fotógrafo” envolve um fotógrafo-cego que é convocado a cuidar do pai idoso em seu momento de despedida da vida. A história da relação entre ambos tem um hiato de 40 anos, período em que não mantiveram nenhum contato. Agora, o filho cego vai ao encontro do pai a fim de assumir os cuidados com ele em seus últimos dias.

O pai, que sustentou a família com o ofício de fotógrafo lambe-lambe, foi inspiração para o filho cego, que também se tornou fotógrafo, com um trabalho autoral reconhecido. Agora, nesse reencontro que provoca uma série de aproximações, tensões, conflitos e acontecimentos, decide filmar a morte do pai.

SERVIÇO

Seleção de elenco para o filme “Pai Fotógrafo”

Quando: 04/03 (segunda-feira)

Horário: a partir das 14h

Local: Casa da Música Sônia Cabral, Praça João Clímaco, Centro de Vitória

Inscrições pelo Whatsapp: (27) 99609-8181