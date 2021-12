Professora de Guarapari conquista premiação pelo Educação Empreendedora

Nove professores da rede pública e privada de educação, do ensino básico ao superior, receberam, na tarde desta quarta-feira (15), os troféus da etapa estadual da 2ª edição do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora. O anúncio dos vencedores aconteceu durante o 1º Encontro Estadual de Cidades Empreendedoras, realizado pelo Sebrae/ES, em Vila Velha.

A premiação tem o objetivo de reconhecer o trabalho de professores capixabas que tenham implementado projetos de Educação Empreendedora nas instituições onde atuam, em diferentes etapas e modalidades de ensino.

“A educação empreendedora faz parte do processo, é um eixo do programa Cidade Empreendedora. Se nós estamos vendo que o empreendedorismo transforma vidas, nós precisamos trabalhar desde já com os estudantes para que eles tenham a oportunidade de aprender e viver esse momento empreendedor para que no futuro possam escolher se querem um emprego de carteira assinada ou querem empreender para transformar a própria vida e também a vida do outro”, destaca o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.



Fernanda da Silva Geraldo foi uma das premiadas. Ela é professora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cândida Soares Machado, que fica em Guarapari, e desenvolveu junto com alunos do 5º ao 9º ano um trabalho de reaproveitamento de materiais para, através da arte, sensibilizar e promover o senso crítico de sustentabilidade e responsabilidade social nos alunos, além de trabalhar o empreendedorismo.



“Ter esse reconhecimento nos instiga a trabalhar mais e fazer a diferença na vida dos nossos alunos que, através dessa autonomia e proatividade, possam escrever suas histórias serem protagonistas de suas próprias vidas, empreendendo, transformando e indo além de suas possibilidades”, destaca a professora vencedora na categoria Ensino Fundamental II.



Outro projeto que ganhou o troféu de ouro foi do professor do Ifes de Cariacica, Frederico Pifano de Rezende. Junto com estudantes do ensino profissional, ele proporcionou a vivência em uma micro empresa e seus desafios cotidianos através do Laboratório Gestão e Negócios.



“Falar do empreendedorismo no ensino técnico profissionalizante é alimentar sonhos, é fazer com que o jovem estudante acredite que é possível fazer uma história diferente, acredite no seu próprio potencial. Mais do que vir a ser um empresário é empreender na própria vida, e o nosso laboratório de gestão fomenta um pouco dessa experiência para os estudantes aprenderem uma atividade prática profissional. A nossa alegria com esse prêmio é a confirmação de que vale a pena continuar alimentando sonhos”, destaca o professor.



Ao todo foram nove professores premiados, em cinco categorias: Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, Ensino Médio Regular, Educação Profissional e Ensino Superior.



Além do troféu, os vencedores vão ganhar uma viagem técnica à Escola de Formação Gerencial no Sebrae/MG; certificado de participação para as instituições representadas nos projetos enviados; e convite para relatos dos casos de sucesso em eventos do Sebrae ao longo de 2022.



Os primeiros lugares de cada categoria ganharão ainda uma bolsa integral para o MBA EAD em Educação Empreendedora 5.0 da Escola Superior de Empreendedorismo e concorrerão à etapa nacional do prêmio.



Conheça os vencedores

Ensino Fundamental I

1º Lugar

Professora: Ana Paula Carneiro Novaes

Equipe: Débora Gonçalves Moraes e Fábio Rabbi Bortolini

Projeto: Empreendendo e Brincando

Maple Bear – Cachoeiro de Itapemirim



2º Lugar

Professora: Fabíola do Nascimento

Equipe: Andreia Jorge Silva Dias, Márcio de Lima Braga e Mariluce dos Santos Andrade

Projeto: Ligue a luz que existe em você!

EMEF Centro de Jacaraípe – Serra



Ensino Fundamental II

1º Lugar

Professora: Fernanda da Silva Geraldo

Equipe: Daiane Rezende Pinha

Projeto: Reaproveitamento, Arte e Artesanato

EMEF Cândida Soares Machado – Guarapari



2º Lugar

Professora: Nágila dos Santos Alves

Equipe: Kaliandra Rocha Neves, Matheus Repiso, Eva Pereira dos Santos Alves, Caik Marrom

Projeto: Projeto Oficina da Cultura

CMEIEF Alcides Marinato – EMEF Adelson Del’ Santo – Linhares



Ensino Médio

1º Lugar

Professora: Andressa Antonio de Oliveira

Equipe: Aline Barbosa Santos

Projeto: Estudante Empreendedor

EEEFM Santo Antonio



Educação Profissional Nível Técnico

1º Lugar

Professor: Frederico Pifano de Rezende

Equipe: Clarkson Machado Diniz

Projeto: Laboratório Gestão e Negócios

Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Cariacica



2º Lugar

Professor: Juliano Cardoso

Projeto: Educação Empreendedora ‘Vamos juntos ficar on!’

CEEMTI Monsenhor Guilherme Schmitz e EEEFM Ermentina Leal



Educação Superior

1º Lugar

Professor: Marcelo Oliveira Camponez

Projeto: Inovaweek

Universidade Vila Velha



2º Lugar

Professor: Henrique Hamerski

Equipe: Érico Sangiorgio, Bruno Afonso

Projeto: Disciplina Empreendedorismo e inovação

Faesa – Vitória