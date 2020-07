Programa de microcrédito bate recorde em Piúma

Em junho, as operações do NossoCrédito alcançaram a marca de R$ 775.000,06 em financiamentos para pequenos negócios em Piúma. É o melhor resultado mensal já obtido desde a abertura do programa no município, em 2005.

O bom desempenho mostra o comprometimento de oferecer apoio aos microempreendedores que sofrem com a atual situação de instabilidade econômica.

Como ter acesso ao microcrédito

Para obter o crédito, o empreendedor deve buscar atendimento atualmente de forma remota pelo telefone da Sala do Empreendedor (028) 3520-2172, que fica no prédio novo da Prefeitura, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 17h.