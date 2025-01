Programa de visitas Samarco Aberta recebeu 2000 visitantes em 2024

Em 2024, o programa Samarco Aberta, que abre as portas da empresa a visitantes e busca estreitar relações com a sociedade, possibilitou que 2000 pessoas visitassem os complexos de Ubu e Germano, no Espírito Santo e Minas Gerais. A iniciativa visa ampliar a transparência dos processos da Samarco, orientados pelos princípios de uma mineração segura e sustentável.

Entre janeiro e dezembro do ano passado, foram realizadas cerca de 140 visitas, nas unidades de Germano e Ubu, com uma média de 12 visitas por mês. Nas agendas, familiares, moradores (as) das comunidades vizinhas e participantes do Programa de Educação Ambiental (PEA) e do Programa Força Local conheceram as operações da empresa. A Samarco também recebeu visitas institucionais, acadêmicas, técnicas e de acionistas.

Do total de visitas recebidas, aproximadamente 30% foram voltadas para pessoas das comunidades, chegando a uma média de três agendas mensais envolvendo esse público.

As famílias dos empregados também tiveram destaque no Programa Samarco Aberta. Foram 11 visitas de família realizadas em 2024, em Germano e Ubu, com a presença de 417 pessoas.

De acordo com as avaliações, 100% das pessoas acreditam que a experiência contribuiu para ampliar seu conhecimento e melhorar a percepção sobre a atuação da Samarco. 90% delas avaliam a experiência como excelente e 10% como muito boa.

“É um resultado muito gratificante e nos incentiva a continuar aprimorando o Programa de Visitas. O Samarco Aberta é uma excelente oportunidade de aproximação com nossos públicos de interesse e de troca de conhecimento, reforçando uma relação baseada no diálogo e confiança”, avalia a gerente de Comunicação Corporativa, Danielli Gaiotti.

“Apesar de a comunidade ficar bem próxima da Samarco, muitos dos nossos alunos não a conheciam e se inteiraram sobre as atividades da empresa durante uma visita. O programa é uma ótima oportunidade para isso”, afirmou Glauciane Aparecida Batista, diretora da Escola Estadual Professora Daura de Carvalho Neto, em Antônio Pereira, Minas Gerais.

Já Davi José da Silva Souza , estudante do ensino médio da EMEIEF Professora Maria Luiza Flores, localizada na comunidade de Mãe-Bá, no Espírito Santo, um dos visitantes do Complexo de Ubu, em 2024, disse que foi gratificante participar do programa. “Gostaria de agradecer, a gente não tem muita oportunidade de sair da escola e conhecer uma empresa como a Samarco”.

Agendamento

As visitas de pessoas atendidas no PEA e familiares de trabalhadores da empresa são programadas mensalmente. Os interessados em participar de visitas à Samarco podem ser solicitadas pelos e-mails: [email protected], para unidade de Minas Gerais, e [email protected], do Espírito Santo.

fotos Jefferson Rocio