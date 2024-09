Programa Samarco Aberta soma cerca de 1300 visitantes em Minas e Espírito Santo em 2024

today2 de setembro de 2024 remove_red_eye48

O programa Samarco Aberta, que abre as portas da empresa a visitantes e busca estreitar relações com a sociedade, possibilitou que 1.294 pessoas visitassem os complexos de Ubu e Germano, no Espírito Santo e Minas Gerais respectivamente, entre janeiro e julho deste ano. A iniciativa visa ampliar a transparência dos processos da Samarco, orientados pelos princípios de uma mineração segura e sustentável.

As visitas são abertas às comunidades, sobretudo das localidades vizinhas às unidades da empresa no ES e em MG; familiares de empregados; pessoas atendidas no Programa de Educação Ambiental (PEA) da empresa; alunos de escolas públicas; comunidade acadêmica; parceiros comerciais e acionistas.

“O programa Samarco Aberta é importante para mostrar como atuamos, nosso compromisso com a segurança e nosso empenho em fazer uma mineração diferente e sustentável. Ao mesmo tempo, nos aproxima cada vez mais das comunidades, reforçando uma relação baseada no diálogo e confiança”, avalia a gerente de Comunicação Corporativa, Danielli Gaiotti.

Entre os meses de janeiro a julho deste ano, 873 pessoas visitaram o complexo Germano, em Mariana (MG), onde conheceram estruturas como a mina, a usina, a planta de filtragem e o Centro de Monitoramento e Inspeção (CMI), que opera 24 horas por dia, sete dias por semana, e é equipado com cerca de 400 equipamentos de última geração para monitorar barragens e demais estruturas operacionais do complexo. Foram 62 visitas realizadas.

Em Ubu, 421 visitantes participaram de 25 visitas realizadas no período de janeiro a julho. A programação inclui visita ao COI (Central de Operações Integrada), mineroduto e Usina 4, onde os participantes têm a oportunidade de ver e manusear uma pelota em diferentes estágios de produção: crua e assada, além de conhecerem o Porto.

Agendamento

As visitas de pessoas atendidas no PEA e familiares de trabalhadores da empresa são programadas mensalmente. Os interessados em participar de visitas à Samarco podem solicitar pelos e-mails: [email protected], para unidade de Minas Gerais, e [email protected], do Espírito Santo.

foto Jeferson Roccio