MARATAÍZES | Programa “Saúde na Escola” promove educação alimentar em ação com alunos

today16 de maio de 2023 remove_red_eye49

A prefeitura de Marataízes realizou na EMEFETI “Profª Laurea Freire Brumana”, através do Programa Saúde na Escola, uma ação de promoção a saúde com ênfase na “Alimentação Saudável”.

“Tanto em casa quanto na escola, é importante cuidar que as nossas crianças sejam estimuladas a cultivar bons hábitos alimentares. A infância representa um importante período da vida onde o cuidado com a saúde, em especial a alimentação, é fundamental para as fases subsequentes. Uma alimentação saudável é essencial em todas as fases de nossa vida, mas em cada uma delas a alimentação tem uma importância diferente”, afirmou Cristiane França, secretária municipal de Saúde.

A escola é um espaço de extrema importância, onde ocorrem experiências capazes de promover a construção de valores, hábitos e atitudes, além de possuir papel fundamental no desenvolvimento e na aprendizagem para formação social e do cidadão, podendo ser considerada ainda, um espaço privilegiado para promover saúde conduzindo os melhores resultados de saúde e nutrição.

O Programa Saúde na Escola desenvolve diversas ações no ambiente escolar, entrando cada vez mais na realidade das crianças, e consequentemente no ambiente familiar de cada uma delas, promovendo a política pública da saúde, através das diretrizes da Atenção Primária em Saúde.