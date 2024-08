Projeto convoca escritores de Piúma e Anchieta para publicar livro

Antologia Combiousa, que vai reunir 60 textos literários, está com inscrições abertas até dia 5 de setembro

Procura-se escritores para publicação de um livro! Como parte do projeto Caravana Combiousa – Expedição Monte Aghá, foi lançado um chamado para escritores dos municípios de Piúma e Anchieta que tenham interesse em ter seus textos literários em poesia ou prosa publicados pela Editora Cousa, que já lançou mais de 300 obras publicadas em 15 anos de existência, entre elas uma vencedora do Prêmio Jabuti, o mais importante da literatura brasileira. Ao todo, até 60 textos vão compor a Antologia Combiousa, que faz parte de uma ampla ação de estímulo à literatura e à leitura nos municípios do litoral sul do Espírito Santo.

As inscrições estão abertas até dia 5 de setembro, sendo possível inscrever um texto por pessoa, com até duas laudas em letra Arial tamanho 12 e espaçamento de 1,5. Os interessados, que devem comprovar residência em Piúma ou Anchieta , precisam preencher um formulário online e fazer upload do texto e documentos. A publicação é aberta apenas para textos inéditos escritos por pessoas maiores de 18 anos, ou, se menores, mediante autorização de responsável legal. O link para inscrições é o seguinte: https://forms.gle/m2ycCXoTFmKkMLQq7

A seleção dos textos que irão compor a obra será feita por escritores reconhecidos e premiados: Henrique Rodrigues, Caê Guimarães e Fabiani Taylor. “O que a gente pretende deixar é um livro com escritos da cidade, com os escritores da cidade, incentivando novos escritores, fortalecendo nomes que já escrevem e criando um intercâmbio, uma troca entre eles”, diz Saulo Ribeiro, fundador da Cousa. Ele cita nomes como Fabiani Taylor, Leonardo Bourguignon, Graça Andreatta e Marcos Brando como exemplos de escritores importantes da literatura capixaba oriundos de Piúma e Anchieta.

“A expedição quer chegar nesses veteranos e ao mesmo tempo mapear uma nova literatura nos municípios”. Para isso, o projeto realiza ao longo dos meses de agosto e setembro uma série de atividades ligadas à literatura, entre elas contação de histórias e oficinas de poesia em escolas e Festas Literárias nos dois municípios. “A expedição Monte Agha fará um chamado poderoso para o fortalecimento da literatura!”, comemora Saulo Ribeiro.

O lançamento do livro está previsto para dezembro de 2024 dentro de uma programação com várias atrações abertas ao público.

Sobre a Caravana Combiousa

As atividades presenciais do projeto começam na próxima quinta-feira, 22 de agosto, com realização de atividade de Contação de Histórias com Rosane Lara em escolas públicas de Piúma, além de uma Oficina de Poesia Concreta com Fabiani Taylor.

O projeto Caravana Combiousa – Expedição Monte Aghá é realizado pela Editora Cousa com patrocínio da EDP por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria de Cultura do Espírito Santo, e apoio das prefeituras municipais de Piúma e Anchieta.

Para saber mais sobre o projeto, é possível acompanhar o Instagram @caravanacombiousa.

fotos Sara Filpo e divulgação