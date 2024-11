Projeto-piloto de castração de animais será apresentado dias 21, 22 e 23 de novembro

Um total de 80 cães e 40 gatos de protetores de animais, entre machos e fêmeas, serão castrados, gratuitamente, entre os dias 21, 22 e 23 de novembro, no estacionamento externo da Assembleia Legislativa, em Vitória. A iniciativa é da deputada Janete de Sá, Presidente da Comissão de Bem-Estar dos Animais.

O serviço será prestado pela unidade móvel de atendimento animal (medh pet), que apresentará um projeto-piloto com a castração de 120 animais domésticos selecionados em audiência pública de apresentação e discussão do projeto, amplamente divulgada, que aconteceu dia 31 de outubro, na Assembleia Legislativa.

No dia 21 de novembro, de 9 às 10 horas, haverá visitação às instalações internas da unidade e, às 11 horas, serão iniciadas as castrações. Já nos dias 22 e 23 de novembro, as castrações serão das 9 às 18 horas.

Serviço

Projeto-piloto de castração de animais.

