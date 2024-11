Projetos das escolas de Anchieta foram vencedores na Feira de Ciências Sul Capixaba

Três projetos das escolas municipais de Anchieta foram vencedores na 3ª edição da Feira de Ciências Sul Capixaba (Fecisc), promovida no final de outubro pela Prefeitura de Anchieta, em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), na Escola Paulo Freire, na sede do município. A feira teve a exposição de 105 projetos, desses, 31 foram de escolas da rede municipal de Anchieta.

Foram vencedores os projetos ‘Click na evolução da sustentabilidade na Usina Hidrelétrica de Mascarenhas’ (Escola Terezinha Godoy de Almeida); ‘Sistema de Monitoramento de Fossa com Sensor de Ultrassom para Prevenção de Transbordamento e Contaminação Ambiental’ (Escola Josefina Ramos Nunes) e ‘Estudo da microbiota presente em diferentes ambientes de Anchieta-ES’ (Escola Amarílis Fernandes Garcia).

“O nível dos projetos tem melhorado a cada ano, e nitidamente estamos avançando em criatividade para resolução de problemas, sustentabilidade e inovação”, destacou a coordenadora do evento, técnica do setor pedagógico, Marcelene Duarte.

A Fecisc, que envolveu 400 alunos da região, teve como objetivo o intercâmbio científico-cultural e iniciação científica em sete áreas do conhecimento: ciências agrárias, biológicas, exatas e da terra, humanas, saúde, sociais e aplicadas e engenharias. A iniciativa envolve projetos de alunos da educação infantil ao ensino médio, nas categorias master e junior.

Participaram com projetos as unidades: Manoel de Paula Serrão (Iriri), Josefina Ramos Nunes (Novo Horizonte), Irmã Terezinha Godoy de Almeida (Centro), Maria Luiza Flores (Mãe-Bá), Alcides Ceccon (Castelhanos), Tia Marlene Petri (Alto Pongal), Élson Garcia (Ubu), Amarílis Fernandes Garcia (Alvorada), Edma Maria Mezadri Mulinari (Baixo Pongal) e a escola de Itaperoroma Baixa.

Projetos finalistas: Categoria Master

Escola Josefina Ramos Nunes – Orientador Prof. Alexander Viana

* Aproveitamento do Bagaço da Cana-de-Açúcar para a Produção de Adubo de Baixo Custo utilizando Componentes Locais.

* Sistema de Monitoramento de Fossa com Sensor de Ultrassom para Prevenção de Transbordamento e Contaminação Ambiental.

* Projeto: Monitoramento Ambiental do Manguezal através da Coleta de Dados Físico-Químicos e Biológicos.

Escola Tia Marlene Petri – Orientadora Prof. Iasmim Crespo

* Destilador de Baixo Custo: recurso pedagógico para ensino de separação de misturas

Escola Irmã Terezinha Godoy de Almeida – Orientadores Higor Cardeiro e Eugenio Camisão

* O Instituto Terra: Exemplo de mudanças que queremos no mundo contemporâneo.

* Riquezas do Rio Doce.

* Click na evolução da sustentabilidade na Usina Hidrelétrica de Mascarenhas.

Escola Elson Garcia – Orientador Prof Denissandro da Cruz e Higor Figueredo

* Mecânica do Motor à Combustão.

* Convertendo Movimento em Energia.

* Robô Regador.

Escola Maria Luiza Flores – Orientadora Prof. Viviane Kycila

* Monitoramento Saúde das Plantas.

* Monitoramento de Qualidade do Ar.

* Via Segura: Protegendo Animais com Tecnologia Térmica.

* Ecobarreira Inteligente: Sistema Automatizado de Coleta de Resíduos.

Projetos finalistas: Categoria Júnior

Escola Alcides Ceccon – Orientador Prof João Coutinho e Elisangela Vieira

* A habilidade do jiu jitsu para desenvolver a equidade na escola.

* Ciências Humanas – A Linha do tempo do jiu-jitsu e os nossos campeões no ES: Reflexões importantes.

* Ciência Exatas: O uso da pontuação no jiu-jitsu para organização de dados.

* Ciência da saúde – Alimentação e atividades físicas para a manutenção de uma vida saudável.

Escola Amarilis Fernandes Garcia – Orientador Prof: Fillipe Steiner e Prof. Karen Taylor

* Estudo da microbiota presente em diferentes ambientes de Anchieta-ES.

* Água Pura: Projeto de Destilador para Purificação do Rio Una (Valão) em Anchieta-ES.

Escola Edma Maria Mezadre – Orientadora Prof Cibele Kemeicik

* Túnel de cores.

Escola Itaperoroma Baixa – Orientadora Prof. Kesia Backer

* Horta sustentável.

Escola Maria Luiza Flores – Orientadora Prof. Viviane Kycila

* Brincando com o Movimento: Explorando a Cinemática Através de Brinquedos.

* DançaTron.

* Visão Sonora: Óculos Inteligentes.

* Sistema de Automação Residencial.