Protagonista em “Maria Callas”, Angelina Jolie conquistou elogios da crítica internacional

today13 de janeiro de 2025 remove_red_eye39

Com distribuição da Diamond Films, cinebiografia sobre a maior cantora de ópera de todos os tempos chega aos cinemas nesta quinta-feira, 16 de janeiro

Depois de “Jackie” (2016) e “Spencer” (2021), o diretor chileno Pablo Larraín entrega o terceiro filme de sua trilogia de ícones femininos: MARIA CALLAS (Maria). Neste, Angelina Jolie interpreta uma das maiores cantoras de ópera de todos os tempos e que dá origem ao título do longa.

A atriz vem recebendo elogios da crítica internacional e prestígio na temporada de premiações, ela venceu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Veneza do ano anterior e foi uma das indicadas ao prêmio de Melhor Atriz de Filme de Drama no Globo de Ouro. Com distribuição da Diamond Films, a obra chega aos cinemas em 16 de janeiro.

Angelina Jolie é uma das fortes candidatas a receber uma indicação de Melhor Atriz no Oscar deste ano. Para a atriz, o filme “não é só uma oportunidade de contar a história de MARIA CALLAS, mas de trabalhar com um diretor que vai te levar em uma jornada e ser rigoroso com o trabalho e com o que você apresenta. Eu gostei que ele era exigente comigo.” Para Peter Bradshaw, do The Guardian, diz que “Angelina Jolie, como Maria Callas, comanda a tela representando uma grande diva em seu declínio”.

Para a Variety, Owen Gleiberman diz que “Jolie faz você lembrar que ela pode ser uma atriz de mão cheia em comandar sutileza e poder”. E Richard Brody, ao The New Yorker, diz que “a performance da atriz deixa as cenas ainda mais poderosas. Eu fiquei surpreso em saber que ela passou sete meses aprendendo como cantar ópera. Suas cenas musicais são impressionantes e audaciosas ao mesmo tempo”.

Como “Jackie” e “Spencer”, MARIA CALLAS é distribuído pela Diamond Films no Brasil, a maior distribuidora independente da América Latina. O elenco conta com o estrelado pelo indicado ao Oscar Kodi Smit-McPhee, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino e Valeria Golino e sua estreia nacional está marcada para 16 de janeiro.