Prysmian reforça estrutura em Vila Velha para atender demandas da Petrobras

today13 de dezembro de 2023 remove_red_eye84

A empresa italiana Prysmian – líder mundial em fabricação de cabos e sistemas de energia e telecomunicações –, já assinou contrato com a Petrobras, no valor de R$ 530 milhões, para prestar serviços especializados de logística e operações offshore, além do fornecimento de 170 quilômetros de tubos de aço e cabos umbilicais termoplásticos e eletro-hidráulicos, visando garantir suporte para as operações de petróleo e gás em águas profundas.

Esses cabos serão projetados, fabricados, testados e entregues no período de 2024 a 2027 pelo Centro de Especialidades Offshore de excelência para tecnologias submarinas dinâmicas da Prysmian, em Vila Velha.

“Este contrato marca o final de 2023 com uma conquista significativa. Este investimento estratégico vai assegurar o fornecimento de todos os materiais e serviços especializados em offshore e logística, necessários à exploração de petróleo e gás em grandes profundidades. O contrato com a Petrobras reforça a confiança mútua e a relação duradoura entre as duas empresas, e abre diversas vagas de emprego e estágio nas regiões de abrangência da companhia, como Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais”, informou o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo.

E o prefeito completou: “A Prysmian fabrica os cabos mais avançados, tecnologicamente, do mundo. Sua capacidade de atender às necessidades específicas da Petrobras, em projetos submarinos desafiadores, e este compromisso contínuo com a inovação, destacam a posição da empresa como grande líder deste setor. A empresa está prestes a concluir a expansão da capacidade de produção da sua fábrica de Vila Velha, onde produz os umbilicais. O plano, orçado em R$ 50 milhões, também prevê a otimização do design e da entrega de produtos”.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, a Prysmian – que nos últimos anos investiu bastante na expansão de seus ativos industriais na planta de Vila Velha – também inova em suas opções de entrega logística e no seu processo de geração de valor ponta a ponta.

“Esta inovação vai desde a modelagem de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), até a oferta de serviços offshore. Com isso, a empresa atende em 100% às necessidades dos clientes. Considerando seu histórico de sucesso e sua liderança no mercado, a Prysmian é uma escolha certeira para companhias que buscam superar desafios e aproveitar a chance de contribuir para o avanço da indústria, mantendo a excelência, a inovação e o comprometimento com o desenvolvimento sustentável”, ressalta Colodetti.