PT lança participação digital no planejamento de governo

today13 de junho de 2024 remove_red_eye83

Método inovador de condução participativa da pré-campanha já movimenta base do partido

Para incentivar a participação popular na elaboração do planejamento de governo e, futuramente, no acompanhamento das despesas públicas, o PT de Vila Velha lançou um formulário digital. O primeiro passo está sendo feito apenas com as bases do partido, mas o objetivo é utilizar ferramentas digitais para ouvir os cidadãos.

No primeiro momento, a base do PT de Vila Velha está recebendo, via aplicativos comuns em seu dia-a-dia, como o WhatsApp, o formulário para contribuir com ideias para a elaboração do plano de governo que vai ser a base para a pré-candidatura de João Batista Babá pelo partido e, depois, é o que vai nortear a participação na eleição para a Prefeitura de Vila Velha.

“Esse modo de ampla participação digital nós vamos levar para o governo. Vamos administrar Vila Velha ouvindo a população, que vai poder ajudar nas decisões sobre a utilização do dinheiro público”, disse o pré-candidato Babá.

Para isso, ele afirma que os serviços públicos também serão digitais. “A cidade deu um passo importante para sua digitalização quando contratou a nova estrutura de iluminação pública na Bolsa de Valores de São Paulo, em 2020. É a estrutura que possibilitaria este salto de qualidade”, recordou.

“Mas, não sei porquê, a nova administração da prefeitura abandonou isso e a cidade parou no tempo das pracinhas. Nós vamos retomar essa PPP e passar a integrar serviços públicos a essa rede para facilitar a vida do cidadão e dinamizar os negócios na cidade”, contou o pré-candidato.

João Batista Babá e o ex-deputado Cláudio Vereza.

Nova data para lançamento

O lançamento oficial da pré-candidatura do PT à Prefeitura de Vila Velha será no dia 16 de junho, um domingo. O encontro para lançar o pré-candidato João Batista Babá será a partir das 14 horas, no Centro de Formação Martina Toloni, na Prainha de Vila Velha.

A nova data tem um bom motivo: os petistas de Vila Velha querem prestigiar o lançamento da pré-candidatura da companheira Célia Tavares, em Cariacica, no sábado (15) pela manhã, às 9 horas.

“Nossa caminhada é conjunta! Chegou a hora de a Grande Vitória ser governada com integração e é o PT o partido que tem a maior possibilidade de fazer essa integração funcionar com maciços investimentos do governo federal”, pontuou João Batista Babá.

Ultramaratona na África

O pré-candidato a prefeito de Vila Velha está na África do Sul, para onde foi participar da 97ª Maratona dos Camaradas (Comrades Marathon), no domingo, dia 9. É a maior (cerca de 89 quilômetros) e a mais antiga corrida de ultramaratona do mundo, criada em 1921. Babá e a esposa fazem parte da delegação brasileira na competição.