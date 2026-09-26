Quaest aponta empate técnico entre Ricardo Ferraço e Lorenzo Pazolini

today26 de setembro de 2026 remove_red_eye78

Ferraço aparece com 33% das intenções de voto, contra 31% de Pazolini; diferença caiu de sete para dois pontos em relação à pesquisa anterior

A disputa pelo Governo do Espírito Santo aparece mais equilibrada na nova pesquisa Quaest, divulgada nesta sexta-feira (25). No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Ricardo Ferraço (MDB) registra 33% das intenções de voto, enquanto Lorenzo Pazolini (Republicanos) aparece com 31%.

Como a margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, os dois candidatos estão tecnicamente empatados. O levantamento mostra ainda Helder Salomão (PT) com 12%, enquanto Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) aparecem com 1% cada. Brancos, nulos e eleitores que afirmaram não votar somam 11%, e outros 11% permanecem indecisos.

Diferença entre os dois primeiros caiu

Na pesquisa anterior da Quaest, divulgada em agosto, Ricardo Ferraço tinha 35%, enquanto Lorenzo Pazolini registrava 28%. Agora, Ferraço aparece com 33% e Pazolini com 31%.

Com isso, a diferença entre os dois passou de sete para dois pontos percentuais. Helder Salomão também oscilou positivamente, de 10% para 12%.

Pazolini aparece à frente na pesquisa espontânea

No cenário espontâneo, em que os entrevistados não recebem uma lista de candidatos, Lorenzo Pazolini aparece com 16%, seguido por Ricardo Ferraço, com 14%, e Helder Salomão, com 5%.

Na comparação com agosto, Pazolini passou de 10% para 16%; Ferraço, de 9% para 14%; e Helder Salomão, de 3% para 5%.

A pesquisa espontânea também mostra um percentual elevado de eleitores que ainda não indicam um nome. Segundo o levantamento, 61% estavam indecisos nesse cenário.

Segundo turno

A Quaest também simulou um eventual segundo turno entre Ricardo Ferraço e Lorenzo Pazolini.

Nesse cenário, Ferraço aparece com 43% das intenções de voto, enquanto Pazolini registra 38%. Outros 11% disseram estar indecisos e 8% afirmaram que votariam em branco, anulariam o voto ou não compareceriam às urnas.

A diferença de cinco pontos também deve ser considerada dentro da margem de erro de três pontos percentuais.

Senado também foi pesquisado

O levantamento avaliou ainda a disputa pelas duas vagas do Espírito Santo no Senado Federal em 2026.

No cenário estimulado, os resultados foram:

Renato Casagrande (PSB): 25%

Sergio Meneguelli (PSD): 11%

Fabiano Contarato (PT): 9%

Maguinha Malta (PL): 9%

Rose de Freitas (MDB): 7%

Evair de Melo (Republicanos): 6%

Marcos do Val (Avante): 4%

Rodney Miranda (PRTB): 1%

Professor Fabian (Psol): 1%

Callegari (DC): 1%

Leonardo Monjardim (Novo): 0%

Brancos, nulos e eleitores que disseram não votar somam 11%, enquanto 15% permanecem indecisos.

Como serão eleitos dois senadores pelo Espírito Santo, cada eleitor poderá votar em dois nomes na eleição para o Senado.

Metodologia

A pesquisa Quaest foi realizada entre os dias 21 e 24 de setembro de 2026, com 804 eleitores do Espírito Santo com 16 anos ou mais.

O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pela TV Gazeta/Rede Gazeta e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-01978/2026.

Importante: pesquisas eleitorais representam um retrato das intenções de voto no período em que as entrevistas foram realizadas e não constituem previsão do resultado da eleição.