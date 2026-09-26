Quaest aponta empate técnico entre Ricardo Ferraço e Lorenzo Pazolini
Ferraço aparece com 33% das intenções de voto, contra 31% de Pazolini; diferença caiu de sete para dois pontos em relação à pesquisa anterior
A disputa pelo Governo do Espírito Santo aparece mais equilibrada na nova pesquisa Quaest, divulgada nesta sexta-feira (25). No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Ricardo Ferraço (MDB) registra 33% das intenções de voto, enquanto Lorenzo Pazolini (Republicanos) aparece com 31%.
Como a margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, os dois candidatos estão tecnicamente empatados. O levantamento mostra ainda Helder Salomão (PT) com 12%, enquanto Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) aparecem com 1% cada. Brancos, nulos e eleitores que afirmaram não votar somam 11%, e outros 11% permanecem indecisos.
Diferença entre os dois primeiros caiu
Na pesquisa anterior da Quaest, divulgada em agosto, Ricardo Ferraço tinha 35%, enquanto Lorenzo Pazolini registrava 28%. Agora, Ferraço aparece com 33% e Pazolini com 31%.
Com isso, a diferença entre os dois passou de sete para dois pontos percentuais. Helder Salomão também oscilou positivamente, de 10% para 12%.
Pazolini aparece à frente na pesquisa espontânea
No cenário espontâneo, em que os entrevistados não recebem uma lista de candidatos, Lorenzo Pazolini aparece com 16%, seguido por Ricardo Ferraço, com 14%, e Helder Salomão, com 5%.
Na comparação com agosto, Pazolini passou de 10% para 16%; Ferraço, de 9% para 14%; e Helder Salomão, de 3% para 5%.
A pesquisa espontânea também mostra um percentual elevado de eleitores que ainda não indicam um nome. Segundo o levantamento, 61% estavam indecisos nesse cenário.
Segundo turno
A Quaest também simulou um eventual segundo turno entre Ricardo Ferraço e Lorenzo Pazolini.
Nesse cenário, Ferraço aparece com 43% das intenções de voto, enquanto Pazolini registra 38%. Outros 11% disseram estar indecisos e 8% afirmaram que votariam em branco, anulariam o voto ou não compareceriam às urnas.
A diferença de cinco pontos também deve ser considerada dentro da margem de erro de três pontos percentuais.
Senado também foi pesquisado
O levantamento avaliou ainda a disputa pelas duas vagas do Espírito Santo no Senado Federal em 2026.
No cenário estimulado, os resultados foram:
Renato Casagrande (PSB): 25%
Sergio Meneguelli (PSD): 11%
Fabiano Contarato (PT): 9%
Maguinha Malta (PL): 9%
Rose de Freitas (MDB): 7%
Evair de Melo (Republicanos): 6%
Marcos do Val (Avante): 4%
Rodney Miranda (PRTB): 1%
Professor Fabian (Psol): 1%
Callegari (DC): 1%
Leonardo Monjardim (Novo): 0%
Brancos, nulos e eleitores que disseram não votar somam 11%, enquanto 15% permanecem indecisos.
Como serão eleitos dois senadores pelo Espírito Santo, cada eleitor poderá votar em dois nomes na eleição para o Senado.
Metodologia
A pesquisa Quaest foi realizada entre os dias 21 e 24 de setembro de 2026, com 804 eleitores do Espírito Santo com 16 anos ou mais.
O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pela TV Gazeta/Rede Gazeta e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-01978/2026.
Importante: pesquisas eleitorais representam um retrato das intenções de voto no período em que as entrevistas foram realizadas e não constituem previsão do resultado da eleição.