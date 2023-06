Qualificar ES oferta 12 mil vagas on-line exclusivas para mulheres

Mulheres capixabas com interesse em se qualificar profissionalmente não podem perder a chance de realizar os novos cursos da 2ª oferta on-line do Programa Qualificar ES, exclusivos para o público feminino. As inscrições das 12 mil vagas oferecidas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), numa parceria com o Programa Agenda Mulher, podem ser feitas a partir desta quarta-feira (07).

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, destaca a importância da oferta exclusiva para mulheres. “Temos muito orgulho de proporcionar às nossas capixabas a chance de se profissionalizarem, criarem seus próprios empreendimentos e conquistarem sua independência financeira. Este é o compromisso do Programa Qualificar ES. Este ano já foram ofertadas mais de 20 mil vagas exclusivas ao público feminino e com esta oferta se somam mais 12 mil, e vêm mais ofertas daqui em diante”, ressaltou o secretário.

São ofertados 12 cursos on-line com 1 mil vagas cada, de carga horária de 120 horas. Há oferta de vagas para os cursos de Agente Epidemiológico, Assistente de Contabilidade, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Creche, Cuidador de Idosos, Educação Especial e Inclusiva, Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas, Informática Básica, Maquiagem, Secretaria Escolar, Segurança do Trabalho e Word e Excel.

Para realizar a inscrição, a candidata deve ter, no mínimo, 16 anos completados até o início do curso, ter acesso à internet, conhecimentos básicos de informática e navegação de internet e ser do gênero feminino.

As inscrições devem ser feitas no site www.qualificar.es.gov.br , onde a candidata deve primeiro preencher a ficha de cadastro e, em seguida, fazer a inscrição. Podem ser realizadas até duas inscrições por CPF e e-mail em cursos distintos.

A seleção se dará por ordem de inscrição até o preenchimento total das vagas disponíveis. O resultado será divulgado no dia 23, no site www.qualificar.es.gov.br. As candidatas não recebem kits empreendedores em cursos on-line, que é exclusivo para os alunos finalistas dos cursos presenciais.

O período de inscrição começa nesta quarta-feira (07) e segue até o dia 19.

Veja os 12 cursos On-line ofertados:

– Agente Epidemiológico

– Assistente de Contabilidade

– Auxiliar Administrativo

– Auxiliar de Creche

– Cuidador de Idosos

– Educação Especial e Inclusiva

– Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas

– Informática Básica

– Maquiagem

– Secretaria Escolar

– Segurança do Trabalho

– Word e Excel

Para mais informações, escreva para este link: https://qualificar.es.gov.br/fale-conosco

Leia o Edital: https://qualificar.es.gov.br/online-edital-2023