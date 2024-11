Quase 3 toneladas de maconha são apreendidas pela Polícia Militar

4 de novembro de 2024

A Polícia Militar registrou uma apreensão histórica, no último sábado (02), no município de Serra. Os 2.829kg de maconha foram localizados escondidos no teto falso de um caminhão, no bairro Jardim Tropical. Quatro pessoas foram detidas, sendo apreendidos ainda aparelhos celulares, munições e uma balança.

Por volta de 15 horas, militares da Força Tática da 17ª Companhia Independente receberam uma denúncia anônima com informações sobre o carregamento de grande quantidade de entorpecente. A droga era transportada do Rio de Janeiro para o Espírito Santo em um caminhão e seria levada para o município de Serra. A droga chegaria por volta das 18 horas nesse local e posteriormente haveria a distribuição para bairros ligados a uma facção criminosa, em Vila Velha.

Com as informações, os militares da Força Tática e do Serviço Reservado da 17ª Companhia Independente montaram uma operação com apoio do 6º Batalhão e do Regimento de Polícia Montada. As equipes seguiram para o endereço informado na denúncia, no bairro Jardim Tropical. No local, avistaram a chegada do caminhão e outros dois veículos, sendo realizada a abordagem.

Após buscas, os entorpecentes foram encontrados no teto falso do caminhão. Também foram apreendidos um carregador, seis munições calibre 380, três aparelhos celulares, cordões e uma balança.

Todo o material foi encaminhado para a sede da Polícia Federal, em Vila Velha.