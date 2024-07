QuatroK lança videoclipe da música ‘Céu de Brigadeiro’

A banda promete conquistar o coração dos fãs ao apresentar um estilo mais romântico

A banda QuatroK revela um lado ainda desconhecido pelo público, agora, muito mais apaixonado, com o lançamento do videoclipe de ‘Céu de Brigadeiro’. O single, que já havia sido lançado na última quinta-feira (18), foi gravado no Santo Som, em São Paulo, e conta com a composição de Pedro Miranda. Vocalista da banda, ele celebra a nova conquista. “Estou muito feliz por mais um lançamento nosso, ainda mais por se tratar de uma música autoral minha. Sempre idealizei ela pronta e esse momento é muito especial. Estamos muito felizes com o resultado”, conta Pedro.

Já disponível no canal oficial da banda, o videoclipe também conta com participações especiais de Gabi Amaral e Carol Sá, namorada de Pedro.

Vocalista e guitarrista do quarteto, Henrique Bonadio comenta a novidade e entrega que a música vai surpreender os fãs. “Ela conta a história de um cara que está muito apaixonado por alguém. Sinto que essa canção se diferencia um pouco dos nossos últimos lançamentos porque traz uma letra mais madura. Acho que o público vai se identificar muito”, diz ele.

O baterista Lucca Omura também compartilha sua empolgação. “‘Céu de Brigadeiro’ vem para trazer o lado romântico da QuatroK. É uma música muito gostosa de escutar e, para nós, é uma felicidade muito grande poder colocar no mundo um terceiro single. Além disso, a melodia tem uma linha de bateria com uns detalhes bem legais e foi muito divertido gravar”, garante.

O vocalista Théo Medon ainda destaca a importância da música na trajetória da banda, que já possui os singles “Lobo Mau (Vilão)” e “Finge Que Me Adora” disponíveis para o público. “Embora tenha sido lançada só agora, ‘Céu de Brigadeiro’ é uma música que existe desde o início do nosso projeto como banda. Sempre confiamos muito nela, pois é onde vemos esse lado diferente da QuatroK, o lado romântico. Ela é um poema lindo, uma verdadeira declaração de amor. Esperamos que o público goste muito da nossa versão apaixonada”, idealiza Théo.

Com “Céu de Brigadeiro”, a QuatroK apresenta uma faceta mais madura e romântica, prometendo conquistar ainda mais os corações dos fãs com sua nova canção.