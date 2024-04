Realizando sonhos por meio dos cursos do Programa QualificarES

19 de abril de 2024

Com o Programa QualificarES, o Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), promove a qualificação profissional do cidadão capixaba, com foco no empreendedorismo, na empregabilidade e inovação. Desde 2019, o programa oferece cursos gratuitos de qualificação profissional, permitindo que milhares de pessoas estejam mais preparadas para o mercado de trabalho.

Moradora do município da Serra, Cláudia Quintino, de 47 anos, deu um passo importante na sua jornada profissional, quando descobriu os cursos do QualificarES. Ela já trabalhava com a fabricação de pães, bolos e outros produtos de confeitaria e hoje está se profissionalizando nessa atividade com os cursos de panificação e biscoitos do QualificarES, para futuramente realizar o sonho de ter uma loja de doces.

Atualmente, ela trabalha dois dias por semana como diarista e, nos outros dias, se dedica aos cursos oferecidos pelo Programa. Ela ainda enfrenta o desafio de pedalar 32 quilômetros para frequentar as aulas.

“O QualificarES mudou minha vida. Durante a pandemia, perdi meu emprego e então decidi me dedicar ao que amo. Antes, eu fabricava sem conhecimento. Com os cursos do QualificarES, me sinto segura para atender ao público. Quero mudar minha realidade por meio do meu trabalho, gerar empregos e ser uma empreendedora de sucesso. Meu sonho é ter minha loja de doces”, contou Cláudia Quintino.

Ela afirma que os cursos fornecem conteúdo de qualidade e contam com professores bem preparados e o aprendizado de técnicas essenciais para a produção. Graças a isso, o sonho da aluna de montar uma confeitaria está cada vez mais próximo.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, parabenizou a aluna pelo seu empenho em participar dos cursos de qualificação profissional. “A determinação dela em buscar qualificação, mesmo diante de desafios pessoais, é inspiradora. O relato de Claudia reflete a importância do QualificarES em proporcionar oportunidades de capacitação e crescimento pessoal para todo o Estado”, pontuou.

Qualificação Profissional e Desenvolvimento Social

O Qualificar ES é realizado em conjunto com o Programa Estado Presente em Defesa da Vida e atua nos bairros com alta vulnerabilidade social, na redução da criminalidade.

Atende, ainda, os cidadãos de todo o Espírito Santo, que desejam se qualificar para o mercado de trabalho oferecendo cursos presenciais, semipresenciais e a distância.

Dessa forma, o Programa contribui com a qualificação profissional, com foco no desenvolvimento econômico e social, promoção da autoestima, senso de pertencimento local, melhoria de condições de vida dos moradores dos bairros atendidos e possibilidade para sua inserção ao mundo do trabalho.

Para consultar os editais e se inscrever nos cursos do QualificarES, acesse o site: www.qualificar.es.gov.br