Regularize ou cadastre seu CPF na Sala do Empreendedor de Anchieta

today27 de janeiro de 2025 remove_red_eye96

Se você precisa regularizar ou fazer inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) pode solicitar o serviço na Sala do Empreendedor de Anchieta, de segunda-feira a sexta, das 8 horas até 16h. Não há taxas, mas o atendimento precisa de todos os documentos solicitados.

Importante ressaltar que este tipo de serviço não é feito mais nas agências dos Correios, nem nas agências da Receita Federal. Somente nos Pontos de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal, como neste que funciona na Sala do Empreendedor.

Lá é possível fazer a primeira via do CPF, corrigir erros, corrigir nomes após casamento ou divórcio. Todas as alterações são feitas somente no banco de dados da Receita Federal. O PAV não faz declaração de imposto de renda de pessoa física.

Antes de sair de casa, faça uma consulta pelo Whatsapp para conferir os documentos necessários para cada operação: (28) 99983-4403 (não recebe ligações).

foto Jonas Pereira