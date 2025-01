Renata Fiorio é nomeada secretária de Saúde de Cachoeiro

A advogada, empresária e vereadora licenciada Renata Fiorio foi nomeada, nesta quarta-feira (8), como secretária municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim. O anúncio foi feito pelo prefeito Theodorico Ferraço (PP), que destacou a experiência e o comprometimento de Renata como diferenciais para liderar a pasta.

Renata assume o cargo em substituição a Luciara Botelho. A transição marca um novo momento para a gestão da saúde municipal, com foco em inovações e melhoria no atendimento à população.

“Assumo esse desafio com muita responsabilidade e determinação. Meu compromisso é continuar desenvolvendo um trabalho dinâmico, inovador, que favoreça o acesso de todos os cidadãos a uma saúde diferenciada, com qualidade e muita eficiência. Acredito no potencial da nossa equipe e no apoio da população para construirmos uma saúde melhor para todos”, declarou Renata Fiorio.

O prefeito Ferraço também elogiou a nova secretária. “Renata é uma profissional dedicada e possui experiência em liderança. Tenho certeza de que sua gestão trará avanços importantes para a área da saúde em nossa cidade”, afirmou.

Entre as prioridades da nova secretária estão a ampliação dos serviços de saúde, a modernização das unidades de atendimento e o fortalecimento das parcerias com o governo estadual e federal. Renata também destacou que buscará dialogar com os profissionais e os usuários do sistema de saúde para identificar os principais desafios e propor soluções mais eficazes.

“A saúde é uma das áreas mais sensíveis da administração pública, e sei que temos muitos desafios pela frente. Mas também sei que, com dedicação, planejamento e o apoio de uma equipe qualificada, seremos capazes de superar esses desafios e entregar resultados concretos para a população”, completou Renata.

A solenidade de posse de Renata no cargo de secretária ocorrerá nos próximos dias.