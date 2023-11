Renegocia Vila Velha garante acordos para pagamento de dívidas no sábado (25)

22 de novembro de 2023

A cidade de Vila Velha já está se preparando para promover um importante evento destinado aos microempreendedores e empresas locais de todos os portes. É o feirão Renegocia Vila Velha, organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Semdec), por meio da Vila do Empreendedor. A iniciativa, que acontece neste sábado (25) – de 9 às 14h, no Subsolo A do Boulevard Shopping –, vai garantir a quem está inadimplente com suas obrigações municipais (e também com a Cesan e o Banestes) a chance de regularizar a situação da forma mais viável possível.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, destacou, além da sua equipe, a presença das equipes da Secretaria de Finanças, do Banestes e da Cesan.

“Para facilitar a vida de quem quer se acertar, decidimos estrategicamente realizar este feirão em um sábado. Isso vai permitir aqueles com dificuldades em resolver pendências durante a semana, a oportunidade de participar e de aproveitar. O intuito é a gente criar uma maneira alternativa e funcional para a regularização de débitos empresariais”, avalia.

Comodidade e acessibilidade

O espaço do Boulevard Shopping foi escolhido para sediar este evento devido à sua ampla área, comodidade, estacionamento e acessibilidade. Além disso, a parceria estabelecida com Cesan e o Banestes vai oferecer condições especiais de negociação, para começar o ano de 2024 sem dívidas e no azul. Servidores do Procon de Vila Velha também acrescentarão suporte à renegociação e ao fechamento de novos acordos para que todos possam zerar suas pendências tributárias.

O superintendente do Procon Municipal, George Alves, salienta a importância do feirão, considerando o endividamento comum entre as famílias e empresários em geral. “O intuito deste evento é viabilizar compromissos e arranjos que possam reestabelecer o planejamento financeiro das empresas e dos empreendedores, evitando, assim, processos judiciais que são sempre muito lentos e caros”, enfatizou.

Já a secretária de Finanças, Adinalva Prates, salientou a oportunidade oferecida pelo Programa de Regularização Fiscal (REFIS Vila Velha 2023). “O Refis permite a quitação de débitos com descontos em juros e multas, porém, o programa encerra sua última etapa no próximo dia 30 de novembro. Esta será a última oportunidade para que os interessados possam se regularizar, pois não haverá Refis no próximo ano”, pontuou.

A diretora da Vila do Empreendedor, Danielle de Deus, informa que também existe o Refis Pessoa Jurídica e que, para aproveitar as condições de negociação deste programa, é necessário comparecer ao feirão com documentos específicos.

“Em relação aos Microempreendedores Individuais (MEIs) de Vila Velha, todos também terão acesso aos mesmos benefícios de regularização fiscal durante o evento. Vale reforçar a amplitude do feirão, que abarca acordos para pagamentos de diversas taxas e multas atrasadas”, disse.

A Cesan também vai disponibilizar funcionários especificamente para a realização de acordos para pagamentos de dívidas em atraso. Para informações adicionais, o contato disponibilizado é o telefone (27) 3149-7352. E o Banestes, por sua vez, oferecerá análises personalizadas para facilitar as negociações, inclusive prestando orientações sobre linhas de crédito, aproveitando a participação da equipe do NossoCrédito.

Serviço:

Feirão Renegocia Vila Velha

Sábado (25), de 9 às 14h

Local: Vila do Empreendedor – Subsolo A, Boulevard Shopping

Atendimentos: Procon – MEIs – Refis VV 2023 – Banestes – Cesan