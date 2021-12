Restauração e reforma do Theatro Carlos Gomes é anunciada por Casagrande

Foi apresentado pelo governador do Estado, Renato Casagrande, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (09), o início das obras de restauro e reforma do Theatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória. O projeto tem prazo de conclusão para o primeiro semestre de 2022.

Serão investidos R$ 20 milhões por meio de acordo de cooperação técnica entre o Governo do Estado e o Instituto Modus Vivendi, com recursos concedidos por meio da Lei de Incentivo à Cultura e patrocínio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da empresa EDP.

O projeto de reforma e restauro do Theatro Carlos Gomes foi aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC) e contempla obras de melhoria geral na edificação, como o tratamento acústico, climatização, instalações, modernização dos sistemas hidráulico e elétrico, equipamentos de segurança, acessibilidade aos diferentes níveis do teatro, inclusive, o palco.



“Quando assumimos o governo, tomamos a decisão de contratar o projeto e hoje estamos iniciando a reforma desse importante espaço. É um prédio histórico e que dá dinamismo ao Centro de Vitória. Teremos atividades permanentemente com a ajuda do Instituto. É um projeto que faz parte do resgate da nossa história, da nossa cultura e do Centro de Vitória. É um resgate do patrimônio capixaba”, afirmou o governador.

O secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, também falou sobre a importância da obra. “Vale destacar que esse projeto, além da reforma, tem todo um aspecto do dinamismo da relação desse equipamento com a cena cultural e com o Centro da cidade, gerando sustentabilidade inclusive para o espaço. Tem café, espaço expositivo… É um projeto que resgata de fato a história desse equipamento e entrega pra cidade não só o patrimônio material restaurado, mas também uma dinâmica de interação com a cultura capixaba”, comentou.



Após reforma e restauro, o Theatro Carlos Gomes vai contar com um café no foyer superior, espaço expositivo, acessibilidade e modernização da estrutura. O projeto arquitetônico teve investimento de R$ 337 mil, com recursos do Governo do Estado, e foi supervisionado pela Gerência de Memória e Patrimônio da Secretaria da Cultura (Secult) e pelo Departamento de Edificações e Rodovias (DER).



Com o projeto em mãos, o Governo do Estado deu início ao processo de cooperação com o Instituto Modus Vivendi para concorrer ao financiamento do projeto “Resgatando a História”, do BNDES, em parceria com a EDP. A iniciativa do BNDES, de apoio financeiro à recuperação do patrimônio histórico, tem por objetivo restaurar e revitalizar o patrimônio material, imaterial e de acervos memoriais de todo o País.