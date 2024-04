Reunião de grupos de caxambu marca mais uma edição de projetos culturais

O caxambu é uma manifestação que remonta aos tempos da escravidão no Brasil, quando os negros escravizados dançavam em uma roda e cantavam jongos (versos tendo como tema a fé e o cotidiano), buscando amenizar o sofrimento do cativeiro. As rodas quase sempre são formadas ao lado de uma fogueira, ao som de batuques e tambores.

Por esse ser um dos folguedos que compõem o patrimônio imaterial cachoeirense e que precisa permanecer ativo, atualmente está em curso o projeto Manutenção das Rodas de Caxambu de Cachoeiro de Itapemirim. Trata-se de uma iniciativa de fortalecimento do caxambu, que possibilita a realização de rodas com a participação dos três grupos dessa manifestação do município: Caxambu da Velha Rita, do bairro Zumbi; Alegria de Viver, da comunidade rural de Vargem Alegre; e Santa Cruz, do Quilombo Monte Alegre.

No último sábado, 6, foi realizada a segunda edição do projeto, em Vargem Alegre, distrito de São Vicente. O grupo anfitrião foi o Alegria de Viver, que tem o mestre Paulinho e a mestra Ormyr Caetano como líderes. Paulinho declara que “essa reunião dos grupos de caxambu é muito importante, para que a comunidade veja que continuamos na ativa e com muita disposição para passar nossos ensinamentos à juventude. Assim o caxambu nunca morre”.

O mestre se refere ao fato de que os saberes ancestrais sempre foram transmitidos às novas gerações pela oralidade e pela prática, e isso só ocorre durante as rodas de caxambu. “Se não há a viabilização desses encontros, os grupos encontram dificuldade para se apresentar e, principalmente, para despertar o interesse de crianças e adolescentes no folguedo. Daí a necessidade constante de oportunizarmos projetos como este”, afirma Genildo Coelho Hautequestt Filho, produtor e coordenador do projeto.

O próximo encontro será realizado em 20 de abril, no Quilombo Monte Alegre, em Pacotuba, e marcará o encerramento do projeto. O acesso é livre e gratuito a qualquer pessoa que queira prestigiar as apresentações.

Também no sábado aconteceu mais uma edição de outro projeto: Escola de Caxambu. Por meio dessa iniciativa, são viabilizadas oficinas de transmissão de saberes aos jovens do Quilombo Monte Alegre, com o intuito de sedimentar e perpetuar a identidade quilombola. Na ocasião, essa edição do projeto foi realizada em Vargem Alegre, onde o grupo de caxambu do quilombo se apresentou.

Os dois projetos são realizados com recursos do Funcultura, da Secretaria da Cultura, sendo que o Manutenção das Rodas de Caxambu de Cachoeiro foi viabilizado por meio do Edital 04/2022 – Valorização das Culturas Tradicionais, enquanto o Escola de Caxambu foi aprovado pelo Edital 03/2022 – Valorização da Diversidade Cultural Capixaba. Ambos contam com o apoio da Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense, do Instituto Ádapo e do Studio Inovar Arquitetura.