Réveillon em Vila Velha terá espetáculo piromusical com fogos de baixo ruído

25 de dezembro de 2023

Vila Velha se prepara para receber mais de um milhão e meio de pessoas para a celebração do réveillon 2023-2024. O show terá 16 pontos de fogos de artifício, incluindo 12 balsas e quatro pontos na areia, prometendo um espetáculo visual e sonoro deslumbrante.

As balsas, posicionadas a 300 metros da areia, cobrirão mais de 6 km da orla. Estão programados 14 minutos de fogos a partir das balsas e 8 minutos nos pontos de areia. As balsas estarão localizadas na Praia da Costa e Praia de Itapuã (da Rua Lúcio Bacelar a Santa Catarina), e na Praia de Itaparica (do Bob’s a reta da Ilha das Garças), enquanto os pontos na areia incluem Ponta da Fruta, Nova Ponta da Fruta, Praia dos Recifes e Barra do Jucu.

Um destaque deste ano é a preocupação com o bem-estar de pessoas com autismo, idosos e pets. Pelo segundo ano seguido serão utilizados fogos de baixo ruído. Serão mais de 6 mil detonações pirotécnicas, alcançando até 250 metros de altura e 150 metros de largura, incluindo desenhos como coração, estrelas, círculos e emojis.

O prefeito Arnaldinho Borgo disse que cada detalhe foi planejado para receber um novo ano com saúde, felicidade, novas esperanças e com grande espetáculo do tamanho que a cidade de Vila Velha merece.

“Organizamos cada detalhe pensando em fazer o maior espetáculo do Brasil. A rede hoteleira da cidade está com quase 100% da capacidade ocupada. Casas, apartamentos e quartos de locação por aplicativo estão todos reservados. Ou seja, turistas de todo o país estão buscando nossa cidade e não vamos decepcionar. Vila Velha está preparada para receber as pessoas, com organização, planejamento e segurança. Teremos 190 guardas na orla durante a virada de ano. Pode vir para Vila Velha, aqui as pessoas serão muito bem-vindas”, convocou o prefeito.

O secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Junior, disse que a tecnologia de ponta será aliada na festa que vai encantar moradores e turistas no que promete ser o maior Réveillon da história de Vila Velha.

“A infraestrutura marítima conta com 12 balsas, rebocadores, lanchas e tecnologia via GPS para monitoramento e acionamento das balsas em terra. Uma novidade deste ano é a contagem regressiva sonora, com oito caixas de som distribuídas pela orla. Além disso, uma trilha sonora acompanhará o ritmo dos fogos, criando um show piromusical”, informa o secretário.

O turismo local também se beneficia com a expectativa de ocupação hoteleira de 100%, além da alta procura por pousadas, hostels e plataformas de hospedagem como Airbnb e Booking. Este evento promete ser um marco para Vila Velha, atraindo visitantes de várias partes do país e impulsionando a economia local.

Segurança

Durante a festa de final de ano Vila Velha terá um reformo da Guarda Municipal com a Operação Verão. Dentre as ações, o município contará com Cinturão de Segurança composto por diversas bases estrategicamente posicionadas, além do patrulhamento com quadrículos, bike patrulhas, moto patrulha e com Blitz azul.

“Com o aumento da presença de público durante o verão, a Guarda Municipal tem intensificado o patrulhamento. Isso não será diferente para o Ano Novo. Os agentes serão distribuídos em locais estratégicos, em postos base nas regiões litorâneas do município. O efetivo estará atuando de forma conjunta com a Polícia Militar e outras forças de segurança. Queremos proporcionar aos moradores e aos turistas uma virada de ano tranquila e segura”, expressa a comandante da Guarda, Landa Marques.

Transporte público

A SANREMO irá reforçar a frota e estará atuando com 22 ônibus. Serão 70 viagens extras para atender a orla de Vila Velha. Esses ônibus começam a circular a partir das 21h, do dia 31 de dezembro.