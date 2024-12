Rodrigo Borges assume compromisso com menos favorecidos em diplomação

Na tarde desta quarta-feira, 18, o prefeito eleito de Guarapari, Rodrigo Borges, a vice-prefeita eleita, Tatiane Perim, e os 17 vereadores eleitos para a nova legislatura foram diplomados. A cerimônia foi realizada no Sesc e conduzida pela Justiça Eleitoral. A diplomação confere legitimidade e habilita os eleitos para o exercício do mandato.

A vereadora Sabrina Astori, reeleita e a mais votada no pleito, com 1.781 votos, discursou em nome dos demais vereadores eleitos. Em sua fala, destacou a importância da representatividade feminina na política, exaltando a vice-prefeita eleita, Tatiane Perim, e celebrando a chegada de mais uma mulher ao legislativo, a vereadora eleita Tainá Coutinho. Sabrina também mencionou as atuais vereadoras reeleitas, Kamila Rocha e Rosana Pinheiro.

Emocionado, o prefeito eleito Rodrigo Borges ressaltou o compromisso de governar para todos, com especial atenção aos menos favorecidos do município. Durante seu discurso, agradeceu à população, à família e relembrou o legado político de seu pai e de sua avó, Huguinho e Hugo Borges, já falecidos.

“Guarapari vai subir no Palácio Anchieta, na Assembleia, na Câmara dos Deputados, no Senado, no Palácio do Planalto, nos Ministérios. Onde for, será ouvida. A população terá um representante que buscará resolver suas necessidades e trazer dignidade ao nosso povo. E, como prefeito, assim farei”, declarou Rodrigo.

O evento reuniu centenas de pessoas, incluindo populares, servidores públicos e futuros secretários da nova gestão. Em sua fala final, Rodrigo reafirmou seu compromisso com a cidade:

“Quando conseguimos êxito, representamos a população, principalmente os menos favorecidos. É a eles que dedico meu mandato. Sou um funcionário público que hoje virou prefeito; o advogado que hoje virou prefeito. Sou advogado, funcionário público, técnico em agrimensura, pai de família, amo minha cidade, minha família e o povo de Guarapari. Obrigado”.