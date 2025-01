Rodrigo Borges, prefeito de Guarapari, se emociona ao tomar posse

today1 de janeiro de 2025 remove_red_eye109

A posse do novo prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, ocorreu na manhã deste 1º de janeiro e foi marcada por momentos de emoção. Durante a cerimônia, o prefeito não conteve as lágrimas ao cumprimentar seus filhos, lembrando a ausência de seu pai, Huguinho Borges, e de seu avô, Hugo Borges, ambas figuras históricas da política municipal e estadual. O avô de Rodrigo e os tio foram prefeitos do município, e o pai atuou na política da capital.

Em seu discurso, Rodrigo dedicou seu mandato ao povo mais humilde e aos funcionários públicos de Guarapari, afirmando que entrega seu governo nas mãos de Deus e rogando para que Ele guie suas decisões. “Que não governe Rodrigo, mas governe Deus”, declarou o novo prefeito, em um gesto de humildade e fé.

Borges falou sobre os desafios à frente da administração municipal: “É uma dádiva que Deus me concedeu e vou me esforçar muito para oferecer uma qualidade de vida melhor para cada guarapariense”, afirmou.

Rodrigo destacou que nos primeiros dias de mandato, os esforços estarão voltados para garantir a execução do básico de forma eficiente para a população. Ele também anunciou que está trabalhando em parceria com o governo do estado para organizar um verão mais alegre para a cidade, com ações previstas possivelmente para a segunda quinzena de janeiro.

Durante a cerimônia, que durou pouco mais de duas horas, e lotou o auditório do SESC, também tomaram posse a vice-prefeita, Tatiana Perim, e os 17 vereadores eleitos. A vice-prefeita destacou a importância do apoio da população e dos secretários municipais neste início de gestão, ressaltando a necessidade de união para um trabalho em equipe.