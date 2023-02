Roteiros tranquilos e cheios de opções para curtir o Carnaval em Anchieta

today20 de fevereiro de 2023 remove_red_eye82

Para quem prefere passar o feriado de carnaval mais tranquilo, Anchieta, no Sul do Estado, têm várias opções. Além de praias bucólicas, o município dispõe de dois circuitos turísticos rurais e outros três ligados a ecologia, cultura e fé. Ao todo, cinco circuitos com belas paisagens, muito verde, ora praias, ora montanhas, e sempre com uma excelente receptividade por parte dos empreendedores.

Praias tranquilas para curtir com a família nos dias de folga não faltam na cidade. Há próximo à sede as praias Boca da Baleia, Santa Helena, Parati, Inhaúma, Balanço e Marvila, entre outras. Todas com águas calmas e ideais para fazer piqueniques com amigos e familiares e passar os dias de folga.

Já na parte rural, os visitantes podem ainda desfrutar do clima de montanha e visitar propriedades onde são comercializados deliciosos produtos caseiros. Um dos circuitos, o dos Imigrantes, diversas propriedades produzem e vendem bolos, pães, embutidos, massas e cachaça. A entrada oficial do roteiro é pela comunidade de Pongal, no portal de acesso nas margens da BR 101. Há na região restaurantes, bares com piscinas e pizzaria.

Ruínas Jesuíticas.

Outro passeio bucólico e cheio de belezas naturais é pelo circuito Vale Viver Corindiba. O portal fica também às margens da BR 101, na localidade de Jaqueira, sentido Jabaquara x Guarapari. Seguindo o caminho, os visitantes poderão conhecer diversas propriedades, inclusive restaurantes aconchegantes e pousadas em meio a muito verde.

Na sede do município, os visitantes podem aproveitar os ótimos passeios culturais e ecológicos. Uma dica é conhecer de barco a beleza do rio Benevente, do manguezal e as Ruínas Jesuíticas. Outra opção é desvendar a história da região no Museu do Santuário Nacional de São José de Anchieta. Na cidade ainda há o famoso mercado de peixes, igrejas centenárias como a da Penha e poços dos jesuítas.

O Santuário Nacional fica bem no Centro da cidade, na parte mais alta, onde se avista a beleza do litoral de um lado e do outro, o manguezal intocável. O espaço recebe centenas de turistas diariamente, que vêm pedir graças ao padroeiro do Brasil.

1- CIRCUITO DOS IMIGRANTES



Entrada no portal de Alto Pongal, às margens da BR 101. Roteiro rural, com diversas agroindústrias, café e restaurante típico rural. A região tem igrejas centenárias, vales, montanhas, cachoeiras, rios e muito verde.

2- CIRCUITO PRAIAS E CAMINHOS DE ANCHIETA



Roteiro com praias virgens e bucólicas e também de praias mais urbanizadas, além de destinos ecológicos.

ENSEADAS VIRGENS E BUCÓLICAS : Praia Santa Helena, Praia de Inhaúma, Praia do Balanço, Praia do Marvila, Praia dos Coqueiros – passando pela estrada Anchieta x Iriri.

Outros locais tranquilos para visitação em Anchieta: Mirante de Castelhanos, Praia Boca da Baleia, IPCMar – Projeto preservação de tartarugas, Praia da Guanabara, Praia de Parati, Praia do Além, Lagoa Azul e Lagoa de Mãe-Bá.

3- CIRCUITO CULTURA E FÉ



Roteiro religioso e cultural, destinado a locais ricos em detalhes, peças e artefatos culturais e religiosos do século XVI, com destaque para o Santuário Nacional de São José de Anchieta.

1- Santuário São Jose de Anchieta – Tel.: (28) 3536-2335

2- Museu

3- Sítio Arqueológico

4- Igreja da Penha

5- Escadarias

6- Centro Histórico

7- Centro Cultural

8- Casa da Cultura

9- Poço Coimbra.

4- CIRCUITO BENEVENTE



Ideal para conhecer a beleza do rio Benevente e o manguezal, um dos mais conservados do Estado. É possível fazer passeio de barcos e percorrer parte do rio e chegar até as intrigantes Ruínas Jesuíticas, conhecidas também como Ruínas do Rio Salinas.

1- Visite: Praça dos Imigrantes, Mercado de Peixe, Porto, Subida ao Rio Benevente, Ilha das Garças, Ilha dos Papagaios e Ruínas Jesuíticas. No porto há empresas que fazem serviço de transporte de barco aos locais.

5- CIRCUITO VALE VIVER CORINDIBA

Roteiro rural, em um vale repleto de belezas naturais com restaurantes, hospedagem e agroindústrias. Entrada no portal de Jaqueira, às margens da BR 101. Ideal para degustar produtos caseiros e desfrutar de lindas paisagens.

por Dirceu Cetto

fotos divulgação