Sábado (07) será dia de inaugurações em Anchieta

today5 de dezembro de 2024 remove_red_eye32

Visita do governador Renato Casagrande tem como objetivo entregar obras e realizar repasse para a construção de um novo equipamento público em Anchieta

Neste sábado (07), os moradores de Anchieta irão ganhar uma nova Praça São Pedro e a sede própria da Escola Irmã Terezinha Godoy de Almeida. A solenidade de inauguração dos dois equipamentos públicos, recentemente concluídos, acontece a partir das 8h, na Praça São Pedro.

Na ocasião o governador do Estado, Renato Casagrande, irá aproveitar para autorizar o repasse financeiro para construção do Centro Especializado em Reabilitação (CER), para atenção integral e contínua para pessoas com deficiência temporária ou permanente. Esse novo equipamento será edificado na Vila Samarco, atrás da sede da Prefeitura.

Sonho concretizado: sede própria da Escola Municipal Irmã Terezinha Godoy de Almeida

A unidade foi erguida pela Prefeitura com aporte financeiro do Governo do Estado, ao lado da Vila Olímpica, numa área total de 2.652.98m2. A nova unidade irá atender cerca de 840 alunos do 1º ao 9º ano.

A escola tem dois pavimentos, quadra poliesportiva coberta com arquibancada, auditório com capacidade para 143 pessoas, e reaproveitamento de água da chuva. O valor total da obra é de R$ 9.812.630,89.

“O sonho foi concretizando. A escola necessita de um espaço próprio e condizente para atender seus alunos e professores. Conseguimos entregar a comunidade esse importante investimento”, comemora o prefeito Fabrício Petri.

Nova Praça São Pedro

A nova praça é coberta, ganhou novos jardins e interage com a Igreja São Pedro. Um espaço mais moderno e com equipamentos seguros e condizentes para atender aos moradores locais e a Feira da Agricultura Familiar.

A nova cobertura foi projetada para reter menos calor, proporcionando mais ventilação ao local. A Prefeitura de Anchieta, com apoio do Governo do Estado, investiu R$ 4 milhões para executar a obra.

Centro Especializado em Reabilitação (CER)

O município irá ganhar um Centro Especializado em Reabilitação para atender pacientes com dificuldades físicas, motora, intelectual e neurológica.

A unidade, que será construída atrás da sede da Prefeitura, contará com piscina para hidroterapia, além de cinco salas para atendimento aos pacientes com deficiência.

O CER terá salas de atendimento para os seguintes profissionais: fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional , assistente social. Também haverá auditório para terapias em grupos.